Pezeşkiyan'dan ABD ile nükleer anlaşma talimatı! Barış masası Türkiye'de kurulacak

İran medyasına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi. Fars Haber Ajansı'na göre ABD ile görüşmelerin birkaç gün içerisinde Türkiye'de yapılması bekleniyor.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde resmî talimat verdiğini duyurdu.

Tasnim Haber Ajansı, hükümete yakın bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ile ABD arasında nükleer görüşmelerin yakın zamanda yeniden başlamasının beklendiğini aktardı. Müzakerelere her iki taraftan da üst düzey isimlerin katılacağı belirtildi.

Temasların birkaç gün içerisinde Türkiye'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff düzeyinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff (X)İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff (X)

Pezeşkiyan'ın ofisinden konuya ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı. Bu durum, sürecin henüz kapalı kapılar ardında yürütüldüğüne işaret ediyor.

TRUMP'TAN GÖZDAĞI: ABD ARMADASI BÖLGEYE İNİYOR

Söz konusu gelişme, İran ile ABD arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasına ait büyük bir askeri filonun bölgeye sevk edildiğini açıklamıştı.

Trump, İran'ı nükleer programı konusunda masaya oturmaya çağırarak, aksi takdirde askerî seçeneklerin devreye girebileceği uyarısında bulundu.

İran sokakları (EPA)İran sokakları (EPA)

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI: TÜRKİYE DE DEVREDE

Son günlerde, İran ile ABD arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok bölge ülkesinin yoğun bir diplomatik çaba yürüttüğü ifade ediliyor.

İRAN'DAN NET MESAJ: ÜLTİMATOM KABUL EDİLMEDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlenen haftalık basın toplantısında, ABD tarafından kendilerine herhangi bir ültimatom ya da zaman baskısı iletilmediğini açıkladı.

DETAYLAR A HABER'DE: TÜRKİYE NÜKLEER DİPLOMASİNİN MERKEZİNE OTURDU

A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, İran'ın ABD ile nükleer müzakereler için masaya oturma kararının ve bu görüşmelerin Türkiye'de yapılacak olmasının dikkat çekici ancak sürpriz olmadığını belirterek, Türkiye'nin uzun süredir bu yönde diplomatik temaslar yürüttüğünü söyledi.

PEZEŞKİYAN'DAN ABD İLE NÜKLEER ANLAŞMA TALİMATI!

Akgün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce İran ve ABD liderlerini bir araya getirmeye yönelik girişimlerinin bulunduğunu hatırlatarak, üst düzey yetkililerin Türkiye'de görüşmesine dair kulis bilgilerinin daha önce de gündeme geldiğini, bu nedenle Ankara'nın ev sahipliğinin Türk diplomasisinin başarısını ortaya koyduğunu ifade etti.

A Haber Ekran Görüntüsü A Haber Ekran Görüntüsü

"BÖLGE SAVAŞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ"

Son haftalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin son derece tehlikeli bir boyuta ulaştığını vurgulayan Akgün, Amerikan medyasında olası bir saldırıya dair iddiaların dolaştığını, böyle bir senaryonun yalnızca bölgeyi değil çok daha geniş bir coğrafyayı ateşe atabileceğini dile getirdi.

ABD'nin bölgeye büyük bir askeri filo sevk etmesine rağmen İran'a hemen saldırma niyetinde olmadığını söyleyen Akgün, bu adımın daha çok İran'ı masaya çekmeye yönelik bir güç gösterisi olarak okunması gerektiğini, İran tarafının da bu baskı karşısında nükleer silah ısrarının sürdürülebilir olmadığını görmüş olabileceğini söyledi.

"SADECE HAVA SALDIRISIYLA SAVAŞ KAZANILMAZ"

Olası bir askeri senaryoya da değinen Akgün, yalnızca hava saldırılarıyla sonuç alınamayacağını vurgulayarak, rejim değişikliği hedefleniyorsa kara harekâtının kaçınılmaz olacağını, bunun ise ABD açısından çok büyük kayıplar ve maliyetler anlamına geleceğini söyledi.

A Haber Ekran Görüntüsü A Haber Ekran Görüntüsü

İran'ın Irak ya da Libya'dan çok farklı bir ülke olduğunun altını çizen Akgün, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırının Türkiye dahil geniş bir coğrafyada istikrarsızlık dalgaları oluşturacağını ve bunun kimsenin çıkarına olmayacağını ifade etti.

"ANKARA 10 GÜNDÜR ÇOK YÖNLÜ DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR"

Türkiye'nin son günlerde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirten Akgün, Başkan Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkyan ile yaptığı görüşmeyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile kısa sürede gerçekleştirdiği temasları ve İran Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretini hatırlattı.

Bu temasların, Türkiye'nin iki tarafı bir araya getirme konusundaki kararlılığını gösterdiğini ifade eden Akgün, İran medyasındaki haberlerin doğru çıkması halinde Türkiye'de kritik bir görüşmenin gerçekleşeceğini söyledi.

"MASAYA OTURULMASI BAŞLI BAŞINA ÖNEMLİ"

Görüşmelerden somut bir sonuç çıkıp çıkmayacağının ayrı bir mesele olduğunu dile getiren Akgün, ancak bu denli yüksek tansiyonun yaşandığı bir ortamda tarafların masaya oturmasının bile son derece önemli olduğunu vurguladı.

Trump'ın son günlerde "anlaşabiliriz, olmazsa ne olacağını görürüz" şeklindeki çelişkili açıklamalarına, İran tarafından gelen temkinli müzakere sinyallerine ve askeri tatbikat iddialarının yalanlanmasına dikkat çeken Akgün, tüm bu unsurların diplomasi zeminini güçlendirdiğini söyledi.

"İRAN HEM İÇERİDE HEM DIŞARIDA ZORLU BİR DÖNEMDE"

İran'ın son yıllarda ciddi güvenlik zaafları yaşadığını hatırlatan Akgün, Tahran'da Hamas liderinin öldürülmesi, İranlı nükleer bilim insanlarına yönelik suikastlar ve İsrail'e verilen karşılığın sınırlı kalmasının Tahran'ı zorladığını ifade etti.

İran gazete manşetleri (EPA)İran gazete manşetleri (EPA)

Buna ek olarak ülkedeki iç karışıklıklar, protestolar ve iddialara göre binlerle ifade edilen can kayıplarının da İran yönetimini daha kontrollü bir dış politika arayışına ittiğini söyledi.

"LİDERLER İÇİN HENÜZ ERKEN"

Görüşmelerin ilk etapta liderler düzeyinde değil, üst düzey yetkililer arasında gerçekleşmesini beklediğini belirten Akgün, eğer bu temaslardan ilerleme sağlanırsa ilerleyen aşamada liderlerin video konferans yoluyla bir araya gelebileceğini, yüz yüze zirvenin ise şu aşamada erken olduğunu ifade etti.

Akgün, sürecin tamamında Türkiye'nin oynadığı rolün son derece kritik olduğunu vurgulayarak, Ankara'nın bundan sonraki aşamalarda da diplomatik ağırlığını koruyacağını sözlerine ekledi.

İran sokakları (EPA)İran sokakları (EPA)

12 GÜNLÜK SAVAŞ MASAYI DAĞITMIŞTI

Hatırlanacağı üzere İran ile ABD, geçen yıl haziran ayında dolaylı nükleer müzakereler yürütürken, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı başlamış; bu saldırı 12 gün süren askerî çatışmalara yol açarak bölgeyi savaşın eşiğine getirmişti.

TAHRAN WASHİNGTON'U SORUMLU TUTMUŞTU

İran yönetimi, 12 günlük savaşın ardından ABD'yi İsrail'in saldırısından sorumlu tutarak Washington ile yürütülen nükleer müzakereleri askıya almıştı.

