Pezeşkiyan'dan ABD ile nükleer anlaşma talimatı! Barış masası Türkiye'de kurulacak

Temasların birkaç gün içerisinde Türkiye'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff düzeyinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Tasnim Haber Ajansı, hükümete yakın bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ile ABD arasında nükleer görüşmelerin yakın zamanda yeniden başlamasının beklendiğini aktardı. Müzakerelere her iki taraftan da üst düzey isimlerin katılacağı belirtildi.

Söz konusu gelişme, İran ile ABD arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasına ait büyük bir askeri filonun bölgeye sevk edildiğini açıklamıştı.

Pezeşkiyan'ın ofisinden konuya ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı. Bu durum, sürecin henüz kapalı kapılar ardında yürütüldüğüne işaret ediyor.

İran sokakları (EPA)

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI: TÜRKİYE DE DEVREDE

Son günlerde, İran ile ABD arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok bölge ülkesinin yoğun bir diplomatik çaba yürüttüğü ifade ediliyor.

İRAN'DAN NET MESAJ: ÜLTİMATOM KABUL EDİLMEDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlenen haftalık basın toplantısında, ABD tarafından kendilerine herhangi bir ültimatom ya da zaman baskısı iletilmediğini açıkladı.

DETAYLAR A HABER'DE: TÜRKİYE NÜKLEER DİPLOMASİNİN MERKEZİNE OTURDU

A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, İran'ın ABD ile nükleer müzakereler için masaya oturma kararının ve bu görüşmelerin Türkiye'de yapılacak olmasının dikkat çekici ancak sürpriz olmadığını belirterek, Türkiye'nin uzun süredir bu yönde diplomatik temaslar yürüttüğünü söyledi.

Akgün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce İran ve ABD liderlerini bir araya getirmeye yönelik girişimlerinin bulunduğunu hatırlatarak, üst düzey yetkililerin Türkiye'de görüşmesine dair kulis bilgilerinin daha önce de gündeme geldiğini, bu nedenle Ankara'nın ev sahipliğinin Türk diplomasisinin başarısını ortaya koyduğunu ifade etti.