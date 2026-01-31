ABD-İran hattında kritik pazar mesaisi! A Haber iki başkentte canlı yayında

İkinci kez ABD başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump, yeniden savaş, tehdit ve skandal söylemleriyle dünya gündeminden düşmüyor. Trump yönetimi, özellikle Ortadoğu ve Latin Amerika politikalarında tansiyonu yükselten adımlar atmaya devam ediyor.

2026 yılı daha yeni başlarken, Venezuela lideri Maduro'yu kendi ülkesinde kaçıran ve hukuksuz bir şekilde yargılayan Trump yönetimi, bu kez gözünü Ortadoğu'ya çevirdi. ABD, İran'a karşı sert restler çekmeye ve tehditlerini artırmaya devam ediyor. Pazar günü İran'a saldıracağı yönündeki iddiaların ardından, ABD'nin deniz ve hava faaliyetleri bölgede tansiyonu yükseltti.

Yaşanan gelişmelerin ardından, dünyanın gözleri, gerilimin merkezindeki iki ülkeye çevrildi. A Haber, bölgeden gerçekleştirdiği canlı yayın bağlantılarıyla, Tahran ve Washington'daki son durumu anbean aktarmaya devam ediyor. Muhabirlerimiz Ekber Krabağ Tahran'dan, İrfan Sapmaz ise Washington'dan gelişmeleri aktararak, savaş gerilimini izleyicilere canlı olarak yansıttı.

Ortadoğu'da tansiyon düşmek bilmiyor. İran, olası bir operasyona karşı "savaşa hazırız" mesajı verirken, stratejik noktalarda yaşanan gizemli patlamalar ve üst düzey komutanlara yönelik suikast iddiaları bölgeyi alarma geçirdi.

A HABER TAHRAN'DAN CANLI YAYINDA: SON DURUM NE?

ABD'nin tehditlerine karşı ordu ve Devrim Muhafızları'ndan birlik mesajı gelirken, Rusya ve Çin ile yapılacak kritik tatbikatın takvimi tam bir bilmeceye dönüştü. Tahran'dan A Haber'in canlı yayın bağlantısıyla muhabirimiz Ekber Karabağ, bölgedeki kritik gelişmeleri ekranlara taşıdı.

İran'daki operasyon hazırlıklarıyla ilgili bilgiler paylaşan A Haber muhabiri Ekber Karabağ, şunları söyledi:

"Günlerdir İranlı askeri ve siyasi yetkililer, olası bir operasyona karşı sert yanıt vereceklerini ifade ediyor. Bugün de benzer açıklamalar geldi. Ordu komutanı ve başkomutan, Haziran ayındaki çatışmalara kıyasla çok daha hazırlıklı olduklarını ve gerekli yanıtı vereceklerini belirtti. Ayrıca ordu, başkomutanın Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınmasını kınadığını ve bu güçlerle omuz omuza hareket ettiklerini açıkladı."