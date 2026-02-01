CANLI YAYIN
ABD-İran geriliminde Moskova'dan kritik sinyaller: Putin sahaya iner mi? Dikkat çeken hareketlilik

ABD'nin İran'a yönelik saldırı ihtimali gündemdeki yerini korurken, gözler İran'ın en önemli müttefiklerinden Rusya'ya çevrildi. Moskova'nın olası bir ABD saldırısına nasıl karşılık vereceği merak edilirken, Rusya ve İran hattında gece boyunca dikkat çeken diplomatik ve askeri sinyaller geldi. Ayrıntılar A Haber Muhabiri Akşin Kişiyev aktardı.

A Haber Moskova muhabiri Akşin Kişiyev, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin Rusya'da yakından takip edildiğini belirterek, Rus uzmanların Moskova'nın İran'a asker göndererek ABD ile doğrudan bir çatışmayı göze alacak durumda olmadığı görüşünde birleştiğini söyledi. Kişiyev, bu nedenle olası bir saldırı karşısında Rusya'nın tepkisinin önceki İsrail ve ABD saldırılarında olduğu gibi sözlü eleştiriler ve kaygı bildiren açıklamalarla sınırlı kalmasının beklendiğini aktardı.

RUSYA İRAN İÇİN HAREKETE GEÇECEK Mİ?
Kişiyev, resmi olarak doğrulanmamış olsa da son günlerde basında Rus İl-76 ve Antonov tipi kargo uçaklarının Moskova'dan Tahran'a uçuşlar gerçekleştirdiğine dair haberlerin yer aldığını belirterek, bu iddiaların doğru olması halinde Rusya'nın İran'a hava savunma sistemleri ve çeşitli silah sevkiyatları yapmış olabileceğini söyledi.

Bunun amacının ABD'ye, İran'ın Venezuela gibi "birkaç saatlik operasyonla teslim alınacak kolay bir hedef olmadığı" mesajını vermek olabileceğini ifade etti.

PUTİN–LARİCANİ TEMASI: ASKERİ DESTEK MASADA MI?

Kişiyev ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Kremlin'de İran Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile sürpriz bir görüşme yaptığını hatırlatarak, bu görüşmede askeri desteğin ele alındığına yönelik yorumların Rus basınında yer aldığını aktardı.

TAHRAN'DA KRİTİK GECE: SALDIRI BEKLENTİSİ, MÜZAKERE UMUDU

Moskova'daki gelişmelerin ardından gözler Tahran'a çevrildi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, ABD'nin İran'a saldırı düzenlemesinin beklendiği gecede, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerden çıkacak sonucun beklendiğini söyledi.

Karabağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerin sürdüğünü açıkladığını ancak temkinli bir dil kullandığını, buna karşın İran'a yönelik tehditlerini de sürdürdüğünü, "Venezuela için söylediklerimizden daha fazlasını İran sularına gönderdik" sözleriyle askeri mesaj verdiğini aktardı.

İRAN'DAN OLUMLU SİNYAL: MÜZAKERELERDE İLERLEME VAR

Karabağ, gece saatlerinde İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'den gelen açıklamaya dikkat çekerek, Laricani'nin müzakere sürecinin şekillenmesi için ilerleme kaydedildiğini söylediğini ve bu açıklamanın İran'da olumlu karşılandığını, özellikle piyasalara yansıdığını ifade etti.

ABD'NİN ESAJI TAHRAN'A ULAŞTI MI? KATAR VE TÜRKİYE DEVREDE

Dün akşam Katar Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a gelmesinin de önemli bir gelişme olduğunu belirten Karabağ, İran medyasına göre bu ziyaretin ABD'nin mesajlarını İran tarafına iletme amacı taşıdığını söyledi. Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Karabağ, Türkiye'nin arabuluculuk rolünün giderek daha fazla öne çıktığını vurguladı.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN ORTAK MESAJ: SAVAŞ KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL

Karabağ, sadece Katar ve Türkiye'nin değil, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da savaşın çıkmaması için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dikkat çekti. Pezeşkiyan'ın bu görüşmede, "Savaş ne İran'ın, ne ABD'nin ne de bölge ülkelerinin çıkarınadır" sözleriyle gerilime karşı olduklarını dile getirdiğini aktardı.

AB–İRAN GERİLİMİ: MECLİS'TEN SERT KARŞILIK

Öte yandan Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesine Tahran'dan sert bir yanıt geldi. Karabağ, İran Meclisi'nde milletvekillerinin Devrim Muhafızları'nı temsilen yeşil üniforma giydiğini, Meclis Başkanı'nın da konuşmasında mütekabiliyet ilkesine vurgu yaparak Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını terör örgütü ilan edebileceklerini söylediğini aktardı.

