ABD-İran geriliminde Moskova'dan kritik sinyaller: Putin sahaya iner mi? Dikkat çeken hareketlilik

ABD'nin İran'a yönelik saldırı ihtimali gündemdeki yerini korurken, gözler İran'ın en önemli müttefiklerinden Rusya'ya çevrildi. Moskova'nın olası bir ABD saldırısına nasıl karşılık vereceği merak edilirken, Rusya ve İran hattında gece boyunca dikkat çeken diplomatik ve askeri sinyaller geldi. Ayrıntılar A Haber Muhabiri Akşin Kişiyev aktardı.

A Haber Moskova muhabiri Akşin Kişiyev, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin Rusya'da yakından takip edildiğini belirterek, Rus uzmanların Moskova'nın İran'a asker göndererek ABD ile doğrudan bir çatışmayı göze alacak durumda olmadığı görüşünde birleştiğini söyledi. Kişiyev, bu nedenle olası bir saldırı karşısında Rusya'nın tepkisinin önceki İsrail ve ABD saldırılarında olduğu gibi sözlü eleştiriler ve kaygı bildiren açıklamalarla sınırlı kalmasının beklendiğini aktardı. RUSYA İRAN İÇİN HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Kişiyev, resmi olarak doğrulanmamış olsa da son günlerde basında Rus İl-76 ve Antonov tipi kargo uçaklarının Moskova'dan Tahran'a uçuşlar gerçekleştirdiğine dair haberlerin yer aldığını belirterek, bu iddiaların doğru olması halinde Rusya'nın İran'a hava savunma sistemleri ve çeşitli silah sevkiyatları yapmış olabileceğini söyledi.

Bunun amacının ABD'ye, İran'ın Venezuela gibi "birkaç saatlik operasyonla teslim alınacak kolay bir hedef olmadığı" mesajını vermek olabileceğini ifade etti.

PUTİN–LARİCANİ TEMASI: ASKERİ DESTEK MASADA MI? Kişiyev ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Kremlin'de İran Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile sürpriz bir görüşme yaptığını hatırlatarak, bu görüşmede askeri desteğin ele alındığına yönelik yorumların Rus basınında yer aldığını aktardı.