ABD İran'a saldırmaktan vaz mı geçti? Hamaney'in planı Şii hilali

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 10:53

A Haber Sabah Ajansı'nda Cansın Helvacı'nın konuğu olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İran–ABD hattında tırmanan gerilime ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, bölgesel savaş söylemlerinin arka planını, İsrail'in Gazze'deki katliamları gölgelemek için kurduğu tuzağı ve Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü kritik diplomasi trafiğini çarpıcı ifadelerle anlattı.

Programda İran lideri Hamaney'in "bölgesel savaş" açıklamasını değerlendiren Coşkun Başbuğ, bu ifadenin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Biz bölgesel savaş deyince çok sayıda ülkenin dahil olduğu büyük bir çatışmayı anlıyoruz ama Hamaney'in kastı bu değil. Burada Şii hilali dediğimiz, İran'ın etki alanındaki coğrafyanın hareketlenmesini ima ediyor." sözleriyle durumu açıkladı.

Başbuğ, İran'a yönelik bir suikast ya da kaçırma girişiminin Yemen, Irak ve Lübnan hattını tetikleyebileceğini vurgulayarak, "Ben buna üç H formülü diyorum; Husiler, Haşdi Şabi ve Hizbullah. Ancak gerçek anlamda sahada etkili olabilecek yer Yemen ve Irak. Lübnan'dan büyük bir hamle beklemiyorum." ifadelerini kullandı. İRAN–ABD GERİLİMİNDE KRİTİK UYARI: "ASLINDA TUZAK İSRAİL'DEN GELİYOR"

"HUSİLER AMERİKA'YA AÇIK MESAJ VERDİ" Husilerin son dönemdeki tutumuna da dikkat çeken Başbuğ, "Husiler Amerika ile saldırmazlık anlaşması yapmıştı ama açıkça 'İran'a saldırırsan bu anlaşma çöpe gider, sen de hedefsın' dedi. Körfez'i Avrupa'ya ve Amerika'ya dar eden yapıyı küçümsememek lazım." sözleriyle aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN DETAYI: "İYİ Kİ VARSIN TÜRKİYE" Cansın Helvacı'nın, Amerikan ve İsrail basınında Başkan Erdoğan'a atıf yapılan yazıları hatırlatması üzerine konuşan Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin krizlerdeki rolüne dikkat çekerek, "Ben son yazımda 'İyi ki varsın' başlığını kullandım. Çünkü Ukrayna–Rusya krizinde, Sırbistan–Kosova geriliminde, Pakistan–İran hattında ve şimdi İran–ABD krizinde can simidi yine Türkiye," dedi. Başbuğ, Türkiye'nin arka planda yoğun bir mekik diplomasisi yürüttüğünü belirterek, "Sayın Fidan sadece son 15 gün içinde İranlı mevkidaşı Arakçi ile üç kez görüştü. Sayın Erdoğan devrede, Amerikalı ve bölgesel aktörlerle temas sürüyor. Amaç, bu tansiyonu sıcak çatışmaya dönüşmeden durdurmak," ifadelerini kullandı.