ABD İran'a saldırmaktan vaz mı geçti? Hamaney'in planı Şii hilali

ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Haber Sabah Ajansı'nda Cansın Helvacı'nın konuğu olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İran–ABD hattında tırmanan gerilime ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, bölgesel savaş söylemlerinin arka planını, İsrail'in Gazze'deki katliamları gölgelemek için kurduğu tuzağı ve Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü kritik diplomasi trafiğini çarpıcı ifadelerle anlattı.

Programda İran lideri Hamaney'in "bölgesel savaş" açıklamasını değerlendiren Coşkun Başbuğ, bu ifadenin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Biz bölgesel savaş deyince çok sayıda ülkenin dahil olduğu büyük bir çatışmayı anlıyoruz ama Hamaney'in kastı bu değil. Burada Şii hilali dediğimiz, İran'ın etki alanındaki coğrafyanın hareketlenmesini ima ediyor." sözleriyle durumu açıkladı.

Başbuğ, İran'a yönelik bir suikast ya da kaçırma girişiminin Yemen, Irak ve Lübnan hattını tetikleyebileceğini vurgulayarak, "Ben buna üç H formülü diyorum; Husiler, Haşdi Şabi ve Hizbullah. Ancak gerçek anlamda sahada etkili olabilecek yer Yemen ve Irak. Lübnan'dan büyük bir hamle beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

İRAN–ABD GERİLİMİNDE KRİTİK UYARI: "ASLINDA TUZAK İSRAİL'DEN GELİYOR"
"HUSİLER AMERİKA'YA AÇIK MESAJ VERDİ"

Husilerin son dönemdeki tutumuna da dikkat çeken Başbuğ, "Husiler Amerika ile saldırmazlık anlaşması yapmıştı ama açıkça 'İran'a saldırırsan bu anlaşma çöpe gider, sen de hedefsın' dedi. Körfez'i Avrupa'ya ve Amerika'ya dar eden yapıyı küçümsememek lazım." sözleriyle aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN DETAYI: "İYİ Kİ VARSIN TÜRKİYE"

Cansın Helvacı'nın, Amerikan ve İsrail basınında Başkan Erdoğan'a atıf yapılan yazıları hatırlatması üzerine konuşan Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin krizlerdeki rolüne dikkat çekerek, "Ben son yazımda 'İyi ki varsın' başlığını kullandım. Çünkü Ukrayna–Rusya krizinde, Sırbistan–Kosova geriliminde, Pakistan–İran hattında ve şimdi İran–ABD krizinde can simidi yine Türkiye," dedi.

Başbuğ, Türkiye'nin arka planda yoğun bir mekik diplomasisi yürüttüğünü belirterek, "Sayın Fidan sadece son 15 gün içinde İranlı mevkidaşı Arakçi ile üç kez görüştü. Sayın Erdoğan devrede, Amerikalı ve bölgesel aktörlerle temas sürüyor. Amaç, bu tansiyonu sıcak çatışmaya dönüşmeden durdurmak," ifadelerini kullandı.

"ASLINDA TUZAĞI KURAN KATİL İSRAİL"

Programın en çarpıcı bölümlerinden biri İsrail'e yönelik sert sözler oldu. Coşkun Başbuğ, gerilimin arkasındaki ana aktöre işaret ederek, "Burada bir tuzak var ve o tuzağın sahibi ben devlet olarak bile anmadığım, İsrail terör örgütü İTÖ'dür. Amaç İran'ı ve bölgeyi ateş çemberine çevirip Gazze'deki soykırımı unutturmak." sözleriyle konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Başbuğ, "Sessiz diyorlar ama katilin kanı doymuyor. Daha dün 37 kişiyi katlettiler. Bu nedenle esas tehlike İsrail'in bu masayı dağıtma çabasıdır." dedi.

"MASAYI BOZMAK İSTEYENLER OLACAK"

Başbuğ, Türkiye'nin diplomatik hamlelerine rağmen sürecin sabote edilmek istendiğini vurgulayarak, "Hem İsrail cephesinden hem de Amerika içindeki bazı akımlardan masayı dağıtmak için sinsi hamleler gelebilir. Ama İran ve Amerika'daki aklıselim yapıların da bu tuzağı gördüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BEŞLİ MASA FORMÜLÜ: TÜRKİYE MERKEZDE

Türkiye'nin çözüm için çok taraflı bir masa kurma hedefinde olduğunu belirten Başbuğ, "Türkiye, İran, Amerika, Katar ve Mısır'ın yer aldığı beşli bir masa gündemde. Amaç hem çözümü kalıcı kılmak hem de İsrail'i bölgede yalnızlaştırmak." dedi.

Başbuğ'a göre, İsrail'in bölgede yalnızlaşması halinde kurduğu tuzağın kendi elinde patlayacağını belirterek, "Bölgede herkes, İsrail hariç, bu işin masada çözülmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD UÇAK GEMİLERİ: "ZATEN BURADAYDILAR"

Programda ABD'nin uçak gemileriyle verdiği mesajlar da ele alındı. Coşkun Başbuğ, "Uçak gemileri yüzer hava üsleridir. Uluslararası sularda oldukları için kimseden izin almadan istedikleri yere konuşlanırlar. Ama algı oluşturuluyor; sanki yeni gelmiş gibi. O gemiler zaten bölgede, sadece istikamet değiştiriyorlar." sözleriyle kamuoyundaki tartışmalara açıklık getirdi.

