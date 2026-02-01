İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı ihtimali bölgede tansiyonu yükseltirken, Tahran yönetimi diplomatik hamlelerini hızlandırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye ziyareti, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Dünya medyası, Ankara'nın kriz diplomasisindeki kilit rolüne dikkat çekti.

ABD'nin İran'a yönelik olası askeri adımı Ortadoğu'da tansiyonu artırırken, Türkiye krizin merkezinde yer alıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Ankara ziyareti, diplomatik trafiğin hızlandığını gösteriyor. Uluslararası basın, Türkiye'nin ABD–İran geriliminde arabulucu rolünü öne çıkarırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Washington hem Tahran'la kurduğu temasların krizin seyrini etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Ankara'nın müzakere ve diyalog vurgusu, bölgesel çatışmanın önlenmesinde kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor.

NEW YORK TIMES: ERDOĞAN'IN TAHRAN'LA DİPLOMATİK BAĞLARI VAR Amerikan basınının önde gelen gazetelerinden New York Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'la diplomatik ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çekti. Haberde, Türkiye'nin ABD–İran geriliminde arabuluculuk teklifinde bulunduğu belirtilirken, Ankara'nın bölgesel sorunların çözümünde müzakereyi önceleyen yaklaşımının altı çizildi. ARAKÇİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ DÜNYA BASININDA

AXIOS: TÜRKİYE ÖNDE GELEN ARABULUCU Bir diğer ABD merkezli yayın organı Axios ise Türkiye'yi bölgede öne çıkan arabulucu aktör olarak tanımladı. Haberde, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapılarak, Türkiye'nin krizin çözümünde kilit bir rol üstlendiği değerlendirmesi yapıldı.

YUNAN BASINI: ANKARA–TAHRAN HATTI KRİTİK Yunan basını da Arakçi'nin Ankara ziyaretini yakından izledi. Banking News, Türkiye ile İran arasındaki açık iletişim kanallarının çözüm sürecine ciddi katkı sunabileceğini yazdı. İSRAİL MEDYASI: TÜRKİYE ÇOK AKTİF İsrail basınından Ynet, Türkiye'nin arabuluculuk sürecinde son derece aktif bir tutum sergilediğini belirterek, Ankara'nın ABD–İran hattındaki olası bir çatışmanın tırmanmasını engelleyebilecek konumda olduğuna dikkat çekti.