İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı ihtimali bölgede tansiyonu yükseltirken, Tahran yönetimi diplomatik hamlelerini hızlandırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye ziyareti, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Dünya medyası, Ankara'nın kriz diplomasisindeki kilit rolüne dikkat çekti.

İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı 1

ABD'nin İran'a yönelik olası askeri adımı Ortadoğu'da tansiyonu artırırken, Türkiye krizin merkezinde yer alıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Ankara ziyareti, diplomatik trafiğin hızlandığını gösteriyor. Uluslararası basın, Türkiye'nin ABD–İran geriliminde arabulucu rolünü öne çıkarırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Washington hem Tahran'la kurduğu temasların krizin seyrini etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Ankara'nın müzakere ve diyalog vurgusu, bölgesel çatışmanın önlenmesinde kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor.

İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı 2

NEW YORK TIMES: ERDOĞAN'IN TAHRAN'LA DİPLOMATİK BAĞLARI VAR

Amerikan basınının önde gelen gazetelerinden New York Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'la diplomatik ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çekti. Haberde, Türkiye'nin ABD–İran geriliminde arabuluculuk teklifinde bulunduğu belirtilirken, Ankara'nın bölgesel sorunların çözümünde müzakereyi önceleyen yaklaşımının altı çizildi.

ARAKÇİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ DÜNYA BASININDA
İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı 3

AXIOS: TÜRKİYE ÖNDE GELEN ARABULUCU

Bir diğer ABD merkezli yayın organı Axios ise Türkiye'yi bölgede öne çıkan arabulucu aktör olarak tanımladı.

Haberde, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapılarak, Türkiye'nin krizin çözümünde kilit bir rol üstlendiği değerlendirmesi yapıldı.

İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı 4

YUNAN BASINI: ANKARA–TAHRAN HATTI KRİTİK

Yunan basını da Arakçi'nin Ankara ziyaretini yakından izledi. Banking News, Türkiye ile İran arasındaki açık iletişim kanallarının çözüm sürecine ciddi katkı sunabileceğini yazdı.

İSRAİL MEDYASI: TÜRKİYE ÇOK AKTİF

İsrail basınından Ynet, Türkiye'nin arabuluculuk sürecinde son derece aktif bir tutum sergilediğini belirterek, Ankara'nın ABD–İran hattındaki olası bir çatışmanın tırmanmasını engelleyebilecek konumda olduğuna dikkat çekti.

İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı 5

MAARIV: SON ÇARE TÜRKİYE

İsrail'in bir diğer gazetesi Maariv ise gelişmeyi "Son çare olarak Türkiye" başlığıyla duyurdu. Haberde, Ankara'nın yoğun bir diplomatik trafik yürüttüğü vurgulanırken, Erdoğan–Trump ilişkilerinin ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısını engelleyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı 6

AVRUPA BASINI DA YAKINDAN TAKİPTE

İtalyan basınından HuffPost, Ortadoğu'daki karmaşık denklemin çözümünde Türkiye'nin aktif çaba gösterdiğini yazarken, İspanyol Negocios ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğini belirterek Ankara'nın diplomatik hamlelerini okuyucularına aktardı.

İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı 7

İşte Arakçi'nin Türkiye ziyaretinden bazı kareler...

İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı 8
İran krizinde Türkiye merkezde! Dünya basını Ankara’nın arabuluculuk hamlesini yazdı 9
