CANLI YAYIN

Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında çatışma!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında çatışma!

Suriye'de dün akşam varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ardından, öğle saatlerinde ordu ile bazı terör örgütü YPG/SDG unsurları arasında küçük çaplı çatışmalar çıktı.

Bölgeden aktarıldığına göre, Tel Abyad-Rasulayn sahasının güneydoğusunda Haseke il sınırlarında yer alan Tel Temir, Rakka'nın kuzeybatısındaki Ayn İsa beldesi ile yine Rakka'nın kuzeyindeki Kattan Hapishanesi çevresinde kısa süreli çatışmalar meydana geldi.

Suriye resmi ajansı SANA, çatışmalarda 3 askerin hayatını kaybettiği ve bazı askerlerin de yaralandığını duyurmuştu.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Yeni Suriyeye giden süreç 44 saatte şekillendi!Yeni Suriyeye giden süreç 44 saatte şekillendi! "YENİ SURİYE'YE" GİDEN SÜREÇ 44 SAATTE ŞEKİLLENDİ!
Suriye ordusu Tişrin Barajı ele geçirdi!Suriye ordusu Tişrin Barajı ele geçirdi! SURİYE ORDUSU TİŞRİN BARAJI ELE GEÇİRDİ!
Kabine bugün toplandıKabine bugün toplandı KABİNE BUGÜN TOPLANDI
Başkan Erdoğan Şara ile görüştüBaşkan Erdoğan Şara ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ
Suriyede YPGden alçak katliam!Suriyede YPGden alçak katliam! SURİYE'DE YPG'DEN ALÇAK KATLİAM!

#Suriye #Fırat Nehri #Rakka
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın