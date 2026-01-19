"Yeni Suriye'ye" giden süreç 44 saatte şekillendi! Anlaşmaya nasıl varıldı?
Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelere başlayan operasyon, 44 saatin ardından anlaşmayla sonuçlandı.
"Yeni Suriye'ye" giden sürecin zeminini, terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları hazırladı.
Terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar nedeniyle Suriye ordusunun 8 Ocak'ta başlattığı ve yaklaşık 2 gün süren operasyonun ardından Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde kontrol sağlandı.
Terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim yerlerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemesi ve bölgeye yığınak yapması üzerine Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene'nin yer aldığı bölgeleri askeri alan ilan etti.
YPG/SDG unsurlarının engellemelerine rağmen Deyr Hafir başta olmak üzere bölgedeki 27 binden fazla sivil, Suriye ordusunun açtığı 2 günlük insani koridor sayesinde geçici olarak tahliye edildi.
OPERASYON FIRAT NEHRİ İLE BAŞLADI
Suriye ordusu, 16 Ocak'ta yerel saatle 22.00 civarı, Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelere operasyon başlattığını duyurdu.