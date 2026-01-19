"Yeni Suriye'ye" giden süreç 44 saatte şekillendi! Anlaşmaya nasıl varıldı?

OPERASYON, ATEŞKES VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI'YLA SONLANDI Suriye ordusunun yaklaşık 44 saat süren operasyonu Şam yönetimi ve YPG/SDG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'yla son buldu.

Şam yönetiminden 18 Ocak'ta yerel saatle 18.00'de yapılan yazılı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmayı imzaladığı duyuruldu.

Anlaşmayla, Suriye güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Anlaşmaya göre, tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek ve YPG/SDG unsurları, Suriye güvenlik güçleri kadrolarına geçirilecek. Yani SDG teknik olarak dağıtılacak.