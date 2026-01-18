Suriye'de anlaşmaya rağmen YPG'den alçak katliam! Hükümet destekçilerini idam ettiler
Geçtiğimiz saatlerde Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. Ancak teröristler bu anlaşmayı hiçe sayarak Haseke'nin Cebel Abdülaziz bölgesinde adeta katliam gerçekleştirdi. Suriye'den gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye hükümetini destekleyenlerin YPG'li teröristler tarafından düzenlenen baskın ile katledildiğini hatta meydanlarda idam edildiğini aktardı.
Hain terör örgütü YPG/SDG Suriye'de yeni imzalanan anlaşmayı hiçe sayarak katliam gerçekleştirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, geçtiğimiz saatlerde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza atmıştı.
Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı ancak teröristler bu anlaşmayı yine hiçe saydı.
A HABER'DE BÖLGEDEN ANBEAN SICAK GELİŞMELERİ AKTARIYOR!
Bölgede hükümet destekçilerine yönelik saldırılar düzenleyen YPG bu kez katliam gerçekleştirdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'de entegrasyon anlaşmasının sağlanmasına rağmen YPG'li teröristlerin anlaşmaya uymayarak Şam yönetimine destek veren Suriyelileri idam ettiğini söyledi.
"HÜKÜMET DESTEKÇİLERİ YPG TARAFINDAN MEYDANLARDA İDAM EDİLİYOR"
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'in aktardıkları şu şekilde:
"Haseke Cebel Abdülaziz bölgesinde Suriye hükümetini destekleyenler YPG'li teröristler tarafından şu an meydanda idam ediliyor. Yani bu korkunç görüntüler var. Haseke'den elime ulaşan görüntüler var. Özellikle bizim A Haber olarak bu bölgede yaptığımız yayıncılık gerçekten oldukça önemli. Çünkü bizim bu bölgede yaptığımız yayınları sadece Türkiye'den izlenmiyor. Bölgeden de özellikle Haseke'den, Kamışlı'dan, Deyrizor'dan bizlere ulaşan izleyiciler var.
Bana gönderdikleri görüntülere baktığımda korkunç görüntüler şu anda elime ulaşıyor ve Cebel Abdülaziz bölgesinde Suriye hükümetini destekleyenler meydanda YPG'li teröristler tarafından idam ediliyor şu anda. Bunun yanı sıra Suriye hükümetine desteğini açıklayan aşiretlerden kadın, çocuk, bebek fark etmeden sivillerin hedef alındığına dair ispatlı, görüntülü...
"ARALARINDA ÇOCUKLAR VE KADINLAR DA VAR"
Yani şu an elimdeki görüntüleri televizyonculuk kuralları gereği ben sizlere gösteremiyorum ama gerçekten korkunç görüntüler. YPG'li teröristler tarafından yapılmış katliamların görüntüleri şu an elime ulaşmaya devam ediyor maalesef. İçlerinde çocuklar da var benim elimdeki görüntülerde ve bebekler de var. Bunlar yeni yapılmış.
SAHADA SAKİNLİK BEKLENİRKEN TÜNELLERDEN ÇIKIP SALDIRIYORLAR
Bunlar YPG'li teröristlerin daha önce de yaptığı sivil katliamlar ama şu an anlaşma sonrasında sahada sakinlik beklenirken, çatışmaların durması beklenirken bir taraftan tünellerden çıkıp saldırmaya devam ediyorlar. Diğer taraftan sivillere tekrar saldırmaya devam ediyorlar. Suriye hükümetine desteğini açıklayan aşiretlerin köyleri şu an basılıyor ve o köylerde 100'den fazla ölü olduğu ifade ediliyor ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Teyide muhtaç bir bilgi. Görüntü olarak teyit ediliyor şu anda gönderilen görüntüler ama sayı olarak elbette ki şu an bilinmiyor.
RAKKA'DAKİ TÜNELLER HALA TARANMADI
Ama bu görüntülerin geldiğini ifade edelim. Gelen görüntülere baktığımda ne yazık ki cansız bedenler arasında çocuklar da var, bebekler de var. YPG'li teröristlerin zaten bu noktada yaptığı bugüne kadarki sivil katliamları göz önünde bulundurursak şu an tabii ki de YPG'li teröristlerin bunu yaptığına şaşırmamak lazım. Yani onların işleri bu; sivillere zulmetmek, katletmek, öldürmek, yakıp yıkmak, tünellerden çıkmak. Şu anda zaten o tünel ağlarında hala tarama faaliyetleri tamamlanmadı. Tabka'dakiler hala taranırken Rakka'da bulunan tünellere daha bakılmadı. Şu an çok yeni, o tünellerin tarama faaliyetlerinin tamamlanması lazım. Birçoğunda zaten gizli hücreler, noktalar bulunuyor. Oradan elbette ki teröristler de ortaya çıkacak.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yani Şam hükümetinden gelen bu katliamlarla ilgili bir açıklama gelmedi ama ilerleyen dakikalarda geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu tür katliamlarda, saldırılarda Şam hükümeti hemen bir açıklama yapıyor. Özellikle Savunma Bakanlığı ve Harekat Komutanlığı bu açıklamaları yapıyor. Öncelikle beklediğimiz açıklama şu pusuya düşürülme hadisesiyle ilgili, sonrasında tabii ki de Haseke'de yaşananlarla ilgili bir açıklama yapılacaktır."
