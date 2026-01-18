Suriye’de anlaşmaya rağmen YPG’den alçak katliam! Hükümet destekçilerini idam ettiler

Bana gönderdikleri görüntülere baktığımda korkunç görüntüler şu anda elime ulaşıyor ve Cebel Abdülaziz bölgesinde Suriye hükümetini destekleyenler meydanda YPG'li teröristler tarafından idam ediliyor şu anda. Bunun yanı sıra Suriye hükümetine desteğini açıklayan aşiretlerden kadın, çocuk, bebek fark etmeden sivillerin hedef alındığına dair ispatlı, görüntülü...

"ARALARINDA ÇOCUKLAR VE KADINLAR DA VAR"

Yani şu an elimdeki görüntüleri televizyonculuk kuralları gereği ben sizlere gösteremiyorum ama gerçekten korkunç görüntüler. YPG'li teröristler tarafından yapılmış katliamların görüntüleri şu an elime ulaşmaya devam ediyor maalesef. İçlerinde çocuklar da var benim elimdeki görüntülerde ve bebekler de var. Bunlar yeni yapılmış.

SAHADA SAKİNLİK BEKLENİRKEN TÜNELLERDEN ÇIKIP SALDIRIYORLAR

Bunlar YPG'li teröristlerin daha önce de yaptığı sivil katliamlar ama şu an anlaşma sonrasında sahada sakinlik beklenirken, çatışmaların durması beklenirken bir taraftan tünellerden çıkıp saldırmaya devam ediyorlar. Diğer taraftan sivillere tekrar saldırmaya devam ediyorlar. Suriye hükümetine desteğini açıklayan aşiretlerin köyleri şu an basılıyor ve o köylerde 100'den fazla ölü olduğu ifade ediliyor ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Teyide muhtaç bir bilgi. Görüntü olarak teyit ediliyor şu anda gönderilen görüntüler ama sayı olarak elbette ki şu an bilinmiyor.

RAKKA'DAKİ TÜNELLER HALA TARANMADI

Ama bu görüntülerin geldiğini ifade edelim. Gelen görüntülere baktığımda ne yazık ki cansız bedenler arasında çocuklar da var, bebekler de var. YPG'li teröristlerin zaten bu noktada yaptığı bugüne kadarki sivil katliamları göz önünde bulundurursak şu an tabii ki de YPG'li teröristlerin bunu yaptığına şaşırmamak lazım. Yani onların işleri bu; sivillere zulmetmek, katletmek, öldürmek, yakıp yıkmak, tünellerden çıkmak. Şu anda zaten o tünel ağlarında hala tarama faaliyetleri tamamlanmadı. Tabka'dakiler hala taranırken Rakka'da bulunan tünellere daha bakılmadı. Şu an çok yeni, o tünellerin tarama faaliyetlerinin tamamlanması lazım. Birçoğunda zaten gizli hücreler, noktalar bulunuyor. Oradan elbette ki teröristler de ortaya çıkacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yani Şam hükümetinden gelen bu katliamlarla ilgili bir açıklama gelmedi ama ilerleyen dakikalarda geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu tür katliamlarda, saldırılarda Şam hükümeti hemen bir açıklama yapıyor. Özellikle Savunma Bakanlığı ve Harekat Komutanlığı bu açıklamaları yapıyor. Öncelikle beklediğimiz açıklama şu pusuya düşürülme hadisesiyle ilgili, sonrasında tabii ki de Haseke'de yaşananlarla ilgili bir açıklama yapılacaktır."