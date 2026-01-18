Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şara ile görüşme: Suriye'deki son durum ele alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan Suriye'nin terörden tamamen arındırılmasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti."
"SURİYE'YE DESTEK ARTARAK SÜRECEK"
Duran açıklamalarının devamında görüşmeye ilişkin; "Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evlilik yaşı neden yükseliyor? Zeka ve bekarlık arasındaki şaşırtan bağ
- TranslateGemma nedir? Google’ın 55 dilli yeni çeviri modeli tanıtıldı
- ChatGPT’ye kaba yazınca daha iyi yanıt mı veriyor? Araştırma yanıtladı
- KGM 150 personel alımı ilanı yayımlandı: Başvuru tarihleri açıklandı
- Zamlı emekli maaşları hesaplarda: SSK ve BAĞ-KUR'luya gün gün ödeme takvimi
- TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün
- Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları
- Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu
- Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu: Güldüy Güldüy ekibi bu filmde buluştu
- A101 aktüel ürünler kataloğu: 22 Ocak indirimli ürünler listesi: Buharlı temizleyici, matara…
- Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…
- Karton bardaktaki gizli tehlike: Binlerce plastik vücuda sızıyor