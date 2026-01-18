Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Şara ile görüşme: Suriye’deki son durum ele alındı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. (AA)

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti."

"SURİYE'YE DESTEK ARTARAK SÜRECEK"

Duran açıklamalarının devamında görüşmeye ilişkin; "Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti." dedi.