Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye hedeflerine ulaşacak. Gündemin ilk sırasında Türkiye'nin menfaatleri var.

Türkiye'nin başşehrini, vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa ve su kuyruklarına mahkum eden zihniyetin insafına bırakamayız. Enerjilerini bahane üretmeye basını tehdit etmeye harcayanlar bizim hizmet şevkimizi kıramaz. Yerel yönetim düzeyinde patlak veren skandallar Türkiye'nin son genel seçimlerde ne kadar isabetli seçim yaptığını ortaya koydu.

Bu ülkede kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu kimin sicilinde kırıklarla kara lekelerle dolu olduğu gayet bellidir.

İRAN

Komşumuz İran İsrail saldırılarının ardından şimdi de toplumsal olaylar üzerinden yeni bir sınavın içinde. İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bh dönemi geride bırakacağına inanıyoruz.

SURİYE

Suriye Suriyelilerindir. Özgürlük ortamının kalıcı olması için çaba harcıyoruz. Toprak bütünlüğü Suriye için vazgeçilmez. Suriyeli kardeşlerimizin yalnız bırakmadığımız gibi yarında bırakmayacağız. Suriye'de provokasyonlara rağmen başarılı sınav verildi.

Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim. Suriye ordusu başarılı bir sınav verdi. Devlet için devlet olmaz. Bölgemizde terörün devri kapandı.

KATLEDİLEN ATLAS İÇİN NET MESAJ

Başta Adalet Bakanlığımız olmak üzerine tüm bunların üzerine gitmek suretiyle tüm gerekenleri yapmak bizim vazifemizdir.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE KABİNE TOPLANIYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Suriye'de PKK/YPG'ye gerçekleştirilen operasyonlar ve entegrasyon anlaşması, Gazze barış planı, terörle mücadeledeki son durum ve ekonomiye kadar önemli konular görüşülecek.

SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR VE SON DURUM

PKK/YPG terör örgütü Halep'te sivilleri hedef alarak saldırılar düzenlemesinin ardından Suriye ordusu Fırat'ın batısında askeri operasyonlar başlatmıştı. Günlerdir süren çatışmaların ardından Şam yönetimi YPG ile anlaşmanın sağlandığını duyurmasının ardından gözler yeniden 10 Mart mutabakatına da çevrilmiş durumda...

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Kabine toplantısında Suriye'deki yaşanan son durum ve YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanması için yürütülen diplomatik temaslar yer alacak. Suriye ordusunun önce Halep'te, ardından da YPG kontrolündeki diğer bölgelerde sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek.

GAZZE BARIŞ KURULU

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze'deki ikinci aşama masaya yatırılacak. ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine daveti ve yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE

Ayrıca toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarına devam edilen yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele eylem planında gelinen son aşama da değerlendirilecek.

A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi toplantı öncesi masadaki konuları şu sözlerle aktardı:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yoğun bir gündemle bir araya geliyor. Toplantının ana eksenini Suriye'deki hızlı askeri ve diplomatik değişimler, Gazze için hazırlanan yeni yönetim mekanizması ve ekonomiyle mücadele adımları oluşturuyor.

SURİYE: 10 MART MUTABAKATI VE ORDUYA ENTEGRASYON

Suriye'de son dönemde yaşanan hareketlilik, gözlerin yeniden Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında geçtiğimiz yıl imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na çevrilmesine neden oldu.

Diplomatik Temaslar: YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulama süreci kabinede detaylıca ele alınacak.

Saha Operasyonları: Suriye ordusunun Halep ve YPG kontrolündeki diğer bölgelerde yürüttüğü operasyonların sahadaki yansımaları değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye: "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında sadece Suriye değil, Irak'ın kuzeyindeki son durum ve operasyonel gelişmeler de masadaki yerini koruyor.

GAZZE'DE "ÜÇLÜ MEKANİZMA" VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Toplantının bir diğer kritik başlığı ise Gazze'deki savaşın sonlandırılmasına yönelik hazırlanan yeni barış planı. ABD yönetiminin hayata geçirmeyi planladığı; Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu'ndan oluşan üçlü yapı kabinede istişare edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Barış Kurulu" üyeliğine davet etmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Yürütme Kurulu"nda görev alacak olması, Türkiye'nin çözüm sürecindeki ağırlığını bir kez daha tescilledi.

YASADIŞI BAHİS VE EKONOMİYLE MÜCADELE

İç politikada ise toplumsal bir sorun haline gelen yasadışı bahis ve kumar bağımlılığı mercek altında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen çalışmalar ve bu konuda atılacak yasal/operasyonel adımlar bakanların görüşüne sunulacak.

