Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

GAZZE'DE "ÜÇLÜ MEKANİZMA" VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Toplantının bir diğer kritik başlığı ise Gazze'deki savaşın sonlandırılmasına yönelik hazırlanan yeni barış planı. ABD yönetiminin hayata geçirmeyi planladığı; Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu'ndan oluşan üçlü yapı kabinede istişare edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Barış Kurulu" üyeliğine davet etmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Yürütme Kurulu"nda görev alacak olması, Türkiye'nin çözüm sürecindeki ağırlığını bir kez daha tescilledi.

YASADIŞI BAHİS VE EKONOMİYLE MÜCADELE

İç politikada ise toplumsal bir sorun haline gelen yasadışı bahis ve kumar bağımlılığı mercek altında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen çalışmalar ve bu konuda atılacak yasal/operasyonel adımlar bakanların görüşüne sunulacak.