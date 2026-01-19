Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Türkiye hedeflerine ulaşacak. Gündemin ilk sırasında Türkiye'nin menfaatleri var.
Türkiye'nin başşehrini, vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa ve su kuyruklarına mahkum eden zihniyetin insafına bırakamayız. Enerjilerini bahane üretmeye basını tehdit etmeye harcayanlar bizim hizmet şevkimizi kıramaz. Yerel yönetim düzeyinde patlak veren skandallar Türkiye'nin son genel seçimlerde ne kadar isabetli seçim yaptığını ortaya koydu.
Bu ülkede kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu kimin sicilinde kırıklarla kara lekelerle dolu olduğu gayet bellidir.
İRAN
Komşumuz İran İsrail saldırılarının ardından şimdi de toplumsal olaylar üzerinden yeni bir sınavın içinde. İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bh dönemi geride bırakacağına inanıyoruz.
SURİYE
Suriye Suriyelilerindir. Özgürlük ortamının kalıcı olması için çaba harcıyoruz. Toprak bütünlüğü Suriye için vazgeçilmez. Suriyeli kardeşlerimizin yalnız bırakmadığımız gibi yarında bırakmayacağız. Suriye'de provokasyonlara rağmen başarılı sınav verildi.
Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim. Suriye ordusu başarılı bir sınav verdi. Devlet için devlet olmaz. Bölgemizde terörün devri kapandı.
KATLEDİLEN ATLAS İÇİN NET MESAJ
Başta Adalet Bakanlığımız olmak üzerine tüm bunların üzerine gitmek suretiyle tüm gerekenleri yapmak bizim vazifemizdir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Suriye'de PKK/YPG'ye gerçekleştirilen operasyonlar ve entegrasyon anlaşması, Gazze barış planı, terörle mücadeledeki son durum ve ekonomiye kadar önemli konular görüşülecek.
SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR VE SON DURUM
PKK/YPG terör örgütü Halep'te sivilleri hedef alarak saldırılar düzenlemesinin ardından Suriye ordusu Fırat'ın batısında askeri operasyonlar başlatmıştı. Günlerdir süren çatışmaların ardından Şam yönetimi YPG ile anlaşmanın sağlandığını duyurmasının ardından gözler yeniden 10 Mart mutabakatına da çevrilmiş durumda...
Kabine toplantısında Suriye'deki yaşanan son durum ve YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanması için yürütülen diplomatik temaslar yer alacak. Suriye ordusunun önce Halep'te, ardından da YPG kontrolündeki diğer bölgelerde sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek.
GAZZE BARIŞ KURULU
Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze'deki ikinci aşama masaya yatırılacak. ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine daveti ve yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.