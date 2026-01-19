Suriye ordusundan Münbiç'e harekat! Tişrin Barajı ele geçirildi

Suriye ordusu, daha önce YPG/SDG terör örgütü tarafından işgal edilen, Münbiç'in güneybatısındaki Tişrin Barajı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Anadolu ekiplerinin Münbiç'ten bildirdiğine göre, örgüt unsurları bölgeden çekilmeye başladı. Sabah saatlerinden bu yana herhangi bir çatışma yaşanmadı.