Suriye ordusundan Münbiç'e harekat! Tişrin Barajı ele geçirildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Suriye ordusu, Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı’nın kontrolünü ele almak üzere harekete geçti. Operasyon, YPG/SDG terör örgütünün bölgeden çekilmesiyle eş zamanlı olarak yürütülüyor.
Suriye ordusu, daha önce YPG/SDG terör örgütü tarafından işgal edilen, Münbiç'in güneybatısındaki Tişrin Barajı'nın kontrolünü ele geçirdi.
Anadolu ekiplerinin Münbiç'ten bildirdiğine göre, örgüt unsurları bölgeden çekilmeye başladı. Sabah saatlerinden bu yana herhangi bir çatışma yaşanmadı.
Fırat Nehri üzerindeki en büyük barajlardan biri olan Tişrin Barajı çevresinde, 15–18 Ocak tarihleri arasında yürütülen operasyonlar sırasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirilmişti.