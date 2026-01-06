Yeni yılın ilk saatlerinde 40 kişi yanarak can vermişti! İsviçre'deki bar yıllardır denetlenmemiş
İsviçre’de 40 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı tatil beldesindeki barın, yerel yetkililere göre 5 yıldır yıllık denetimden geçmediği ortaya çıktı.
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da yılbaşı gecesi bir barda çıkan ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği yangın, ülkede büyük bir infiale yol açtı. Facianın ardından başlatılan soruşturma, ihmal, denetimsizlik ve güvenlik zafiyetleriyle dolu bir tabloyu gözler önüne serdi.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: İŞLETMECİLER HAKKINDA SUÇLAMA
Valais Kantonu Savcılığı, barın iki yöneticisi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "ihmal sonucu yangına sebebiyet verme" suçlamalarıyla cezai soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcı Beatrice Pilloud, yangın güvenliğiyle ilgili belediye raporlarının incelendiğini ve işletmenin yasal standartlara uyup uymadığının araştırıldığını açıkladı.
"ÇOCUKLAR BARA ALINDI, ALKOL KONTROLSÜZ SATILDI" İDDİASI
Kamuoyundaki öfkeyi büyüten en önemli başlıklardan biri, reşit olmayanların mekâna alınmış olabileceği iddiası oldu. Bazı tanıklar, bara girişte yaş kontrolü yapılmadığını ve alkolün denetimsiz şekilde servis edildiğini öne sürdü. İsviçre'de düşük alkollü içecekler için yaş sınırı 16, sert içkiler için ise 18 olarak uygulanıyor. Savcılık, reşit olmayanlara alkol satışı ihtimalini de soruşturma kapsamına aldı.
İŞLETMECİNİN KARANLIK GEÇMİŞİ GÜNDEMDE
Fransız gazetesi Le Parisien, barın yöneticilerinden birinin yaklaşık 20 yıl önce Fransa'da dolandırıcılık ve fuhuşla bağlantılı suçlardan hapis yattığını yazdı. Söz konusu yöneticiler, kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle yargılama süreci boyunca serbest bırakıldı.
"YANICI VE UCUZ MALZEME Mİ KULLANILDI?"
Yangının olağanüstü hızlı yayılması, barın iç yapısına dair ciddi soru işaretleri doğurdu. Neue Zürcher Zeitung, görüntülerde yanan ses yalıtım malzemelerinin ucuz ve son derece yanıcı olabileceğini aktardı. Uzmanlar, fotoğraflara bakıldığında bu malzemelerin standartlara uygun şekilde monte edilmemiş olabileceğini savundu. Savcılık, kullanılan malzemelerin mevzuata uygunluğunu mercek altına aldı.
TEK ÇIKIŞ, GİZLİ ACİL KAPI VE KOLTUKLA KAPATILAN KAÇIŞ YOLU
En çarpıcı iddialardan biri de kaçış yollarıyla ilgili. Haberlere göre barın tek belirgin çıkışı merdivenlerdi. Mekânın müdavimlerinden biri, sigara odasında bulunan acil çıkışın bir koltukla kapatıldığını iddia etti. Bu olası güvenlik ihlalinin de soruşturma dosyasına girdiği bildirildi.
DENETİMLER TARTIŞMALI: "YILLARDIR KONTROL YAPILMADI MI?"
Yangın sonrası denetim meselesi de gündemin merkezine oturdu. İşletme yöneticisi, barın 10 yılda sadece üç kez denetlendiğini ve hiçbir sorun tespit edilmediğini savundu. Ancak Crans-Montana Belediye Başkanı, denetimlerin normalde her yıl ya da iki yılda bir yapılması gerektiğini söyledi. Bazı yerel işletmeciler ise yıllardır hiçbir kontrol yapılmadığını öne sürerek bu açıklamaları çürüttü.
"MÜZİK DURMADI, TAHLİYE GECİKTİ" SUÇLAMASI
Yangın anındaki personel davranışları da sert eleştirilerin hedefinde. İddialara göre müzik durdurulmadı, mekân hızla boşaltılmadı ve bu durum can kaybını artırdı. Çalışanların ihmali olup olmadığı da soruşturuluyor.
CUMHURBAŞKANI'NDAN ÇAĞRI: "YANGIN KURALLARI BİLE YENİDEN ELE ALINMALI"
İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin, facianın ardından yaptığı açıklamada geniş kapsamlı bir güvenlik incelemesi çağrısında bulundu. Parmelin, yangın yönetmelikleri dahil tüm güvenlik kurallarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
ÖLÜ SAYISI TARTIŞMALI, YARALI SAYISI 119
İsviçreli yetkililer, yangında 119 kişinin yaralandığını, çoğunun durumunun ağır olduğunu açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısının 47 olduğunu iddia etti. Bu rakam İsviçre makamları tarafından henüz doğrulanmadı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ: ŞAMPANYA ŞİŞESİNDEKİ MAYTAP MI?
Tanık ifadelerine göre yangının, şampanya şişelerine takılan maytaplardan çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlamış olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, kesin nedenin teknik incelemeler sonucunda netleşeceğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AJet’ten yurt dışı uçuş kampanyası: İndirimli uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?
- 2025 İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu: 1 soru iptal edildi
- 2025-Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?
- KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- A101 8 Ocak aktüel kataloğu: Ev tekstili, mutfak ve banyo ürünlerinde fırsat!
- TOKİ kura çekimi tamamlandı: Mardin ve Ağrı’da hak sahipleri belli oldu
- İstanbul'a Balkanlardan erken kar sürprizi! Sel ve dondurucu soğuklar geliyor
- Memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte beklenen gün
- 6-9 Ocak BİM aktüel kataloğunda indirimler belli oldu: BİM’de bu hafta neler var?
- İstanbul’da baraj doluluk oranları yükseldi: Ankara ve Bursa’da son durum ne?
- TOKİ 500 bin sosyal konutta Siirt kura çekimi tamamlandı: Van'da hak sahipleri belli oldu
- MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 başvuruları başladı: İşte ÖSYM ekranı…