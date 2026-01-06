Yeni yılın ilk saatlerinde 40 kişi yanarak can vermişti! İsviçre’deki bar yıllardır denetlenmemiş

(DHA)

DENETİMLER TARTIŞMALI: "YILLARDIR KONTROL YAPILMADI MI?"

Yangın sonrası denetim meselesi de gündemin merkezine oturdu. İşletme yöneticisi, barın 10 yılda sadece üç kez denetlendiğini ve hiçbir sorun tespit edilmediğini savundu. Ancak Crans-Montana Belediye Başkanı, denetimlerin normalde her yıl ya da iki yılda bir yapılması gerektiğini söyledi. Bazı yerel işletmeciler ise yıllardır hiçbir kontrol yapılmadığını öne sürerek bu açıklamaları çürüttü.

"MÜZİK DURMADI, TAHLİYE GECİKTİ" SUÇLAMASI

Yangın anındaki personel davranışları da sert eleştirilerin hedefinde. İddialara göre müzik durdurulmadı, mekân hızla boşaltılmadı ve bu durum can kaybını artırdı. Çalışanların ihmali olup olmadığı da soruşturuluyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ÇAĞRI: "YANGIN KURALLARI BİLE YENİDEN ELE ALINMALI"

İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin, facianın ardından yaptığı açıklamada geniş kapsamlı bir güvenlik incelemesi çağrısında bulundu. Parmelin, yangın yönetmelikleri dahil tüm güvenlik kurallarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖLÜ SAYISI TARTIŞMALI, YARALI SAYISI 119

İsviçreli yetkililer, yangında 119 kişinin yaralandığını, çoğunun durumunun ağır olduğunu açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısının 47 olduğunu iddia etti. Bu rakam İsviçre makamları tarafından henüz doğrulanmadı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ: ŞAMPANYA ŞİŞESİNDEKİ MAYTAP MI?

Tanık ifadelerine göre yangının, şampanya şişelerine takılan maytaplardan çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlamış olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, kesin nedenin teknik incelemeler sonucunda netleşeceğini belirtti.