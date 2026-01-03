Venezuela’da peş peşe patlamalar! ABD saldırıları başladı mı?

Fransa merkezli haber ajansı AFP, Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Caracas'ta şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehirden duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamanın nedenine dair yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna hazır olduğunu söylemişti.

Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu'na konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir tesisin vurulduğunu açıklamıştı.

Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılara ilişkin konuşan Trump, "Okudunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk" ifadelerini kullanmıştı.