Terör örgütü SDG'ye verilen süre doldu! Suriye'de yeni sayfa açılacak mı? "Sahada askeri hazırlık var"

Suriye'de güvenlik güleri SDG'nin saldırdığı noktalarda güvenliği tesis ediyor. (AA)

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilere göre Suriye hükümetinin ordusuna entegre olmak istemeyen bazı terör unsurları, bölgedeki Suriye güçleri ile çatıştı.

ASKERİ SEÇENEK GÜÇLÜ BİR İHTİMAL

Suriye'de terör örgütü SDG'ye verilen entegrasyon süresinin yıl sonu itibarıyla dolmasıyla birlikte gözler Şam yönetimine ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yapması beklenen kritik açıklamaya çevrildi. A Haber Ajans Hafta Sonu programında konuşan uzmanlar, 10 Mart mutabakatının hiçbir maddesinin uygulanmadığını vurgulayarak, askeri seçeneğin artık güçlü bir ihtimal haline geldiğini dile getirdi.

Programın sunuculuğunu üstlenen Merve Özkan, SDG ile Şam yönetimi arasındaki temasların kesildiğini, Şara hükümetinin operasyon dahil tüm yol haritasını belirlediğini ifade ederek, "Müzakere mi yoksa sınırlı operasyon mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

"BİR YIL BEKLENDİ, ENTEGRASYON GERÇEKLEŞMEDİ"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, entegrasyon süresinin fiilen sona erdiğini belirterek, operasyon seçeneğinin artık gündemde olduğunu söyledi. Türkiye'nin başlangıçta askeri bir müdahale istemediğini hatırlatan Tercan, hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yönde açıklamalar yapıldığını anımsattı.

Ancak gelinen noktada başka bir seçenek kalmadığını vurgulayan Tercan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir yıl geçti, entegrasyon hâlâ gerçekleşmedi. Petrol ve su kaynakları hâlâ SDG'nin elinde. Irak ve Türkiye sınırları kritik. M4 karayolu son derece stratejik. SDG'nin bulunduğu konum hem Suriye'nin geleceği hem de Türkiye'nin güvenliği açısından hayati. Eğer uyum sağlanmazsa Türkiye'nin Suriye devletine destek vermesi öngörülüyor."

10 MART MUTABAKATI RAFA MI KALKTI?

Sunucu Merve Özkan'ın, "8 maddelik taahhüdün hiçbirinin uygulanmadığı" yönündeki tespiti üzerine konuşan Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, SDG'ye ilişkin yürütülen dezenformasyona dikkat çekti.

Atasever, SDG'nin taleplerinin kabul edildiği, bazı sınır kapılarının ve kritik bölgelerin örgüte bırakılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğini vurguladı.

"TERÖR KARTI YENİDEN SAHADA"

Süre uzadıkça güvenlik tablosunun ağırlaştığını ifade eden Atasever, özellikle son dönemde DEAŞ tehdidinin yeniden devreye sokulduğunu söyledi. M5 karayolu üzerindeki insan kaçırma olayları ve Humus'taki patlamaya dikkat çeken Atasever, SDG'nin El Hol Kampı'nda DEAŞ mensuplarını himaye etmesini "trajik bir çelişki" olarak tanımladı.

Halep'te büyük bir kentin içinde bir "terör bölgesi" bulunduğunu vurgulayan Atasever, "Ne zaman ne yapacakları belli değil" dedi.

TÜRKİYE'DEN MESAJLAR SERTLEŞTİ

Atasever, verilen sürenin sonuna gelinmesiyle birlikte Türkiye'den gelen mesajların da sertleştiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz bölgeye öyle ya da böyle ulaşacağız" sözlerini hatırlatan Atasever, askeri operasyonun senaryolar arasında yer aldığını açıkça dile getirdi.

Mazlum Abdi'nin Şam'a ziyaret gerçekleştireceğine dair iddiaların da dolaşımda olduğunu belirten Atasever, ancak şu ana kadar 10 Mart mutabakatının hiçbir maddesinde ilerleme kaydedilmediğini vurguladı.