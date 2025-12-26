27 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Suriye'de YPG/PKK'dan kontrol noktasına saldırı! Bir güvenlik personeli yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.12.2025 23:54
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK Halep kentinde kontrol noktasına saldırı düzenledi. Bu kapsamda silahlı saldırıda bir iç güvenlik personeli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Halep'in Şihan bölgesinde Suriye iç güvenlik birimlerine ait noktaya silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, bir iç güvenlik personeli yaralandı.

Yaralı personel, hastanede tedavi altına alındı.

