Suriye'de YPG/PKK'dan kontrol noktasına saldırı! Bir güvenlik personeli yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.12.2025 23:54
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK Halep kentinde kontrol noktasına saldırı düzenledi. Bu kapsamda silahlı saldırıda bir iç güvenlik personeli yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Halep'in Şihan bölgesinde Suriye iç güvenlik birimlerine ait noktaya silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda, bir iç güvenlik personeli yaralandı.
Yaralı personel, hastanede tedavi altına alındı.