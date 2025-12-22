Halep’te SDG’den Suriye ordusuna saldırı! Ölüler ve yaralılar var

Fotoğraf-İHA

SURİYE İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan YPG/PKK unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı.

Açıklamada "Bu olayda İç Güvenlik Kuvvetlerinden bir, ordudan bir kişi yaralandı. Ayrıca sivil savunma personeli ve siviller arasında da yaralılar var." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN FİDAN SDG'Yİ UYARDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'de Şeybani ile düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını belirterek, "SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte." dedi.