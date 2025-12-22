Halep’te SDG’den Suriye ordusuna saldırı! Ölüler ve yaralılar var

22 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.12.2025 19:34 Güncelleme: 22.12.2025 21:43
Ankara'dan yapılan uyarılara rağmen SDG entegrasyona yanaşmazken bir yandan da saldırılarını sürdürüyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Halep kentinde Suriye ordusu ve sivillere yönelik saldırı düzenlendi. Çatışmanın çıktığı Halep'te teröristlerin iç güvenlik noktalarını alarak düzenlediği saldırıda 5 sivil yaralanırken 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep kentinde çıkan çatışmada ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi.

HALEP'TE SICAK DAKİKALAR!

2 ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusuna bağlı güçlere saldırdı. Kentin kuzey mahallelerini hedef alan saldırılarda 3'ü sivil savunma personeli olmak üzere toplam 5 sivil yaralanırken 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Fidan: SDG Suriye ordusuna entegre olmalıFidan: SDG Suriye ordusuna entegre olmalı FİDAN: SDG SURİYE ORDUSUNA ENTEGRE OLMALI

Halep Valiliğinden alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı. Saldırıların ardından bölge halkı, daha güvenli gördükleri alanlara doğru göç etmeye başladı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Suriye ordusunun, gelişmeler üzerine Halep'te PKK/YPG ile temas hatlarına tank sevk ettiği öğrenildi. Çatışmaların ardından Halep kent merkezinde toplanan vatandaşlar, Suriye hükümetinden terör örgütü PKK/YPG'nin kentten çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenledi. Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralandı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde konuşlanan terör örgütü unsurları, Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı. Kentin birçok noktasında çatışma sesleri yankılandı.

Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG'li teröristlerin Eşrefiye Mahallesi'nden hareket ederek Şeyhan ve Lermun kavşakları yakınındaki iç güvenlik noktalarını hedef aldığı belirtilerek, saldırılar nedeniyle Gaziantep-Halep kara yolunun Lermun ve Şeyhan kavşağı yönündeki bölümünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Yetkililer, bölge halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

SURİYE İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan YPG/PKK unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı.

Açıklamada "Bu olayda İç Güvenlik Kuvvetlerinden bir, ordudan bir kişi yaralandı. Ayrıca sivil savunma personeli ve siviller arasında da yaralılar var." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN FİDAN SDG'Yİ UYARDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'de Şeybani ile düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını belirterek, "SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte." dedi.

