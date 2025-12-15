Louvre Müzesi kapanmanın eşiğinde: Güvenlik güçlerinden küratörlere... Herkes grevde!

15 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2025 12:22
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre’da çalışanlar greve hazırlanıyor. Personel yetersizliği, aşırı kalabalık ve güvenlik zaafları nedeniyle müzenin kısmen ya da tamamen kapanabileceği uyarısı yapılıyor.

Fransa'nın ve dünyanın kültürel simgelerinden biri olan Louvre Müzesi, tarihinin en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Müze çalışanlarının başlatmaya hazırlandığı kademeli grev, Louvre'un Noel tatili öncesinde kapanma riskiyle yüz yüze kalmasına neden oldu.

Sendikalar, personel eksikliği, ziyaretçi yoğunluğu ve uzun süredir çözülemeyen yapısal sorunlara dikkat çekerken, "Bu şartlarda müzenin açık kalması mümkün değil" mesajı veriyor.

"AÇILIRSA BİLE SADECE ADI AÇIK OLUR"

Radikal sol çizgideki CGT sendikasından Christian Galani, grevin kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, müzenin tamamen kapatılabileceğini ima etti.

"Louvre'un açık kalacağını garanti edemem," diyen Galani, "Eğer açılırsa, bu sadece sembolik olur. Son derece sınırlı bir güzergâhla, 'açığız' demek için yapılan bir açılış olur" ifadelerini kullandı.

GREV BU KEZ SIRADAN DEĞİL: KÜRATÖRLER BİLE İŞ BIRAKIYOR

Yaklaşık 2 bin 200 çalışanın görev yaptığı Louvre'da, grevin bu kez alışılmışın çok ötesine geçeceği belirtiliyor. Önceki eylemlerde ağırlıklı olarak güvenlik ve karşılama personeli greve katılırken, bu kez:

Bilim insanları

Dokümantasyon görevlileri

Koleksiyon yöneticileri

Küratörler

Atölye çalışanları

da greve gitmeye hazırlanıyor.

Louvre Müzesi, AFPLouvre Müzesi, AFP

Sendikalara göre bu tablo, müze içindeki rahatsızlığın artık kritik seviyeye ulaştığını gösteriyor.

AŞIRI TURİZMİN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Her yıl kapasitesinin çok üzerinde ziyaretçi ağırlayan Louvre, sendikaların ifadesiyle artık "aşırı turizmin kurbanı" durumunda. Günde yaklaşık 30 bin ziyaretçi, uzun kuyruklar, yönlendirme sorunları ve yetersiz altyapıyla karşı karşıya kalıyor.

Özellikle Mona Lisa salonu, çalışanlara göre hem ziyaretçiler hem de personel için ciddi bir güvenlik ve kontrol sorununa dönüşmüş durumda.

"BİNA İYİ DURUMDA DEĞİL" İTİRAFI GELDİ

Krizin yalnızca personel ve kalabalıkla sınırlı olmadığı da ortaya çıkmış durumda. Eski kraliyet sarayı olan Louvre'da:

Su sızıntıları

Yapısal problemler

Galeri kapatmaları

art arda yaşanıyor.

Müzenin baş mimarı François Chatillon, geçen ay parlamentoda yaptığı açıklamada, "Bina iyi durumda değil" sözleriyle durumu açıkça kabul etti.

Louvre Başkanı Laurence des Cars da daha önce hükümete gönderdiği bir notta, aşırı ısınma, altyapı sorunları ve ziyaretçi deneyiminin hızla kötüleştiği uyarısında bulunmuştu.

102 MİLYON DOLARLIK SOYGUN KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Tüm bu sorunlar, 19 Ekim'de yaşanan ve 102 milyon dolarlık kraliyet mücevherlerinin çalındığı gündüz vakti soygunun ardından daha da görünür hale geldi.

Soruşturmalar, müzede ciddi güvenlik zaafları bulunduğunu ortaya koydu:

Louvre Müzesi, AFPLouvre Müzesi, AFP

Olay sırasında dışarıda yalnızca tek bir kameranın çalıştığı

Kontrol odasında yeterli ekran bulunmadığı

Polisin ilk anda yanlış yönlendirildiği

tespit edildi.

Hırsızların, nehir kenarındaki balkona basit bir uzatılabilir merdivenle ulaşabilmesi, Louvre'un korunmasına yönelik soru işaretlerini artırdı.

"BU ŞARTLARDA LOUVRE NASIL AÇIK KALACAK?"

Grev, güvenlik zaafları ve altyapı sorunları bir araya geldiğinde, kamuoyunda tek bir soru öne çıkıyor:
Bu şartlar altında Louvre Müzesi nasıl açık kalabilir?

Sendikalar, taleplerinin karşılanmaması halinde grevin genişleyebileceğini belirtirken, Paris'in en önemli simgelerinden biri olan Louvre'un kısmi ya da geçici kapanma ihtimali her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.

