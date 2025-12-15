Louvre Müzesi kapanmanın eşiğinde: Güvenlik güçlerinden küratörlere... Herkes grevde!

Fransa'nın ve dünyanın kültürel simgelerinden biri olan Louvre Müzesi, tarihinin en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Müze çalışanlarının başlatmaya hazırlandığı kademeli grev, Louvre'un Noel tatili öncesinde kapanma riskiyle yüz yüze kalmasına neden oldu.

Sendikalar, personel eksikliği, ziyaretçi yoğunluğu ve uzun süredir çözülemeyen yapısal sorunlara dikkat çekerken, "Bu şartlarda müzenin açık kalması mümkün değil" mesajı veriyor.

"AÇILIRSA BİLE SADECE ADI AÇIK OLUR"

Radikal sol çizgideki CGT sendikasından Christian Galani, grevin kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, müzenin tamamen kapatılabileceğini ima etti.

"Louvre'un açık kalacağını garanti edemem," diyen Galani, "Eğer açılırsa, bu sadece sembolik olur. Son derece sınırlı bir güzergâhla, 'açığız' demek için yapılan bir açılış olur" ifadelerini kullandı.

GREV BU KEZ SIRADAN DEĞİL: KÜRATÖRLER BİLE İŞ BIRAKIYOR

Yaklaşık 2 bin 200 çalışanın görev yaptığı Louvre'da, grevin bu kez alışılmışın çok ötesine geçeceği belirtiliyor. Önceki eylemlerde ağırlıklı olarak güvenlik ve karşılama personeli greve katılırken, bu kez:

Bilim insanları

Dokümantasyon görevlileri

Koleksiyon yöneticileri

Küratörler

Atölye çalışanları

da greve gitmeye hazırlanıyor.