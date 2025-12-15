Louvre Müzesi kapanmanın eşiğinde: Güvenlik güçlerinden küratörlere... Herkes grevde!
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre’da çalışanlar greve hazırlanıyor. Personel yetersizliği, aşırı kalabalık ve güvenlik zaafları nedeniyle müzenin kısmen ya da tamamen kapanabileceği uyarısı yapılıyor.
Fransa'nın ve dünyanın kültürel simgelerinden biri olan Louvre Müzesi, tarihinin en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Müze çalışanlarının başlatmaya hazırlandığı kademeli grev, Louvre'un Noel tatili öncesinde kapanma riskiyle yüz yüze kalmasına neden oldu.
Sendikalar, personel eksikliği, ziyaretçi yoğunluğu ve uzun süredir çözülemeyen yapısal sorunlara dikkat çekerken, "Bu şartlarda müzenin açık kalması mümkün değil" mesajı veriyor.
"AÇILIRSA BİLE SADECE ADI AÇIK OLUR"
Radikal sol çizgideki CGT sendikasından Christian Galani, grevin kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, müzenin tamamen kapatılabileceğini ima etti.
"Louvre'un açık kalacağını garanti edemem," diyen Galani, "Eğer açılırsa, bu sadece sembolik olur. Son derece sınırlı bir güzergâhla, 'açığız' demek için yapılan bir açılış olur" ifadelerini kullandı.
GREV BU KEZ SIRADAN DEĞİL: KÜRATÖRLER BİLE İŞ BIRAKIYOR
Yaklaşık 2 bin 200 çalışanın görev yaptığı Louvre'da, grevin bu kez alışılmışın çok ötesine geçeceği belirtiliyor. Önceki eylemlerde ağırlıklı olarak güvenlik ve karşılama personeli greve katılırken, bu kez:
Bilim insanları
Dokümantasyon görevlileri
Koleksiyon yöneticileri
Küratörler
Atölye çalışanları
da greve gitmeye hazırlanıyor.
Sendikalara göre bu tablo, müze içindeki rahatsızlığın artık kritik seviyeye ulaştığını gösteriyor.
AŞIRI TURİZMİN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ
Her yıl kapasitesinin çok üzerinde ziyaretçi ağırlayan Louvre, sendikaların ifadesiyle artık "aşırı turizmin kurbanı" durumunda. Günde yaklaşık 30 bin ziyaretçi, uzun kuyruklar, yönlendirme sorunları ve yetersiz altyapıyla karşı karşıya kalıyor.
Özellikle Mona Lisa salonu, çalışanlara göre hem ziyaretçiler hem de personel için ciddi bir güvenlik ve kontrol sorununa dönüşmüş durumda.
"BİNA İYİ DURUMDA DEĞİL" İTİRAFI GELDİ
Krizin yalnızca personel ve kalabalıkla sınırlı olmadığı da ortaya çıkmış durumda. Eski kraliyet sarayı olan Louvre'da:
Su sızıntıları
Yapısal problemler
Galeri kapatmaları
art arda yaşanıyor.
Müzenin baş mimarı François Chatillon, geçen ay parlamentoda yaptığı açıklamada, "Bina iyi durumda değil" sözleriyle durumu açıkça kabul etti.
Louvre Başkanı Laurence des Cars da daha önce hükümete gönderdiği bir notta, aşırı ısınma, altyapı sorunları ve ziyaretçi deneyiminin hızla kötüleştiği uyarısında bulunmuştu.
102 MİLYON DOLARLIK SOYGUN KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ
Tüm bu sorunlar, 19 Ekim'de yaşanan ve 102 milyon dolarlık kraliyet mücevherlerinin çalındığı gündüz vakti soygunun ardından daha da görünür hale geldi.
Soruşturmalar, müzede ciddi güvenlik zaafları bulunduğunu ortaya koydu:
Olay sırasında dışarıda yalnızca tek bir kameranın çalıştığı
Kontrol odasında yeterli ekran bulunmadığı
Polisin ilk anda yanlış yönlendirildiği
tespit edildi.
Hırsızların, nehir kenarındaki balkona basit bir uzatılabilir merdivenle ulaşabilmesi, Louvre'un korunmasına yönelik soru işaretlerini artırdı.
"BU ŞARTLARDA LOUVRE NASIL AÇIK KALACAK?"
Grev, güvenlik zaafları ve altyapı sorunları bir araya geldiğinde, kamuoyunda tek bir soru öne çıkıyor:
Bu şartlar altında Louvre Müzesi nasıl açık kalabilir?
Sendikalar, taleplerinin karşılanmaması halinde grevin genişleyebileceğini belirtirken, Paris'in en önemli simgelerinden biri olan Louvre'un kısmi ya da geçici kapanma ihtimali her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.
