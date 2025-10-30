Louvre Müzesi soygununda iki şüpheli suçunu itiraf etti! Paha biçilemez mücevherler nerede?

96 saat boyunca sorgulanmışlardı

Soygun, Louvre'un Apollo Galerisi'ne yapılan cesur ve sadece yedi dakika süren gündüz baskını ile dünya çapında dikkat çekmişti. Soyguncular, on milyonlarca değerinde mücevherle kaçmıştı. İki şüpheli Cumartesi akşamı yakalanmış ve 96 saat boyunca sorgulanmıştı.

CNN'in bağlı kanalı BFM TV'nin aktardığına göre, Paris bölgesinde Çarşamba akşamı üçüncü bir şüpheli daha gözaltına alındı.