Louvre Müzesi soygununda iki şüpheli suçunu itiraf etti! Paha biçilemez mücevherler nerede?

Paris'teki Louvre Müzesi'nde Fransa'nın taç mücevherlerinin çalındığı soygunla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki şüpheli, suçlarını itiraf etti. Peki mücevherler nerede?

Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:42
Paris Cumhuriyet Başsavcılığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Louvre Müzesi'nden çalınan Fransa'nın kraliyet mücevherleriyle ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin soyguna karıştıklarını kabul ettiklerini ve tutuklandıklarını duyurdu.

34 yaşındaki Cezayir uyruklu bir şüpheli ve 39 yaşındaki, Aubervilliers doğumlu yasadışı taksi ve kurye şoförü olan diğer şüpheli, Çarşamba günü bir soruşturma hâkimine çıkarıldı ve organize hırsızlık ile suç örgütü kurma suçlamasıyla resmen soruşturma altına alındı.

96 saat boyunca sorgulanmışlardı

Soygun, Louvre'un Apollo Galerisi'ne yapılan cesur ve sadece yedi dakika süren gündüz baskını ile dünya çapında dikkat çekmişti. Soyguncular, on milyonlarca değerinde mücevherle kaçmıştı. İki şüpheli Cumartesi akşamı yakalanmış ve 96 saat boyunca sorgulanmıştı.

CNN'in bağlı kanalı BFM TV'nin aktardığına göre, Paris bölgesinde Çarşamba akşamı üçüncü bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Nasıl tespit edildiler?

Şüphelilerden ilki, trafik suçlarından kaydı olan 34 yaşındaki Cezayir uyruklu erkek, bir scooter'dan elde edilen DNA ile tespit edildi.

İkincisi, 39 yaşındaki ve önceden nitelikli hırsızlık suçundan tanınan Fransız, camı kırılan bir sergi vitrininin üzerinde DNA'sı bulunmuştu.

İçeriden destek aldılar mı?

Soyguncuların izini sürmek için 100'den fazla araştırmacı görev aldı. Yetkililer, 150'den fazla DNA örneği ile sahada bırakılan eldiven, kask ve fosforlu yelek gibi eşyaların incelenmesi sonucu şüphelilere ulaştı.

Başsavcı Laure Beccuau, "Dört faile müze içinde herhangi bir içeriden yardım sağlandığını gösteren bir bulgu yok" dedi.

Cezaları ne olacak?

Başsavcıya göre, organize suç çerçevesinde işlenen hırsızlık suçunun cezası 15 yıl hapis ve ağır para cezası ile sonuçlanabilir.

Mücevherler nerede?

Şüphelilerden biri, Charles de Gaulle Havalimanı'nda ülkeyi terk etmeye çalışırken pasaport kontrolünde durduruldu. Ancak çalınan mücevherler – aralarında Napolyon'un ikinci eşine hediye ettiği 1.000'den fazla pırlantayla süslü zümrüt kolye de bulunan parçalar – tutuklamalar sırasında ele geçirilemedi.

Soyguncular, 19 Ekim'de Louvre'un üst katındaki Fransız Kraliyet Mücevherleri'ni barındıran Apollo Galerisi'ne tır monteli merdivenle girerek, iki yüksek güvenlikli vitrine saldırdı ve dokuz mücevher parçasını çaldı.

Çalınan mücevherlerin değeri yaklaşık 88 milyon euro (102 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor.

"Geri getirmek için hala zaman var"

Başsavcı Beccuau, "Bu mücevherlerin bulunup Louvre ve ulusa geri dönme umudunu korumak istiyorum. Şu anda satılamaz durumdalar. Alan herkes çalıntı mal suçu işlemiş olur. Geri getirmek için hâlâ zaman var" dedi.