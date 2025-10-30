Louvre Müzesi soygununda iki şüpheli suçunu itiraf etti! Paha biçilemez mücevherler nerede?

Nasıl tespit edildiler?
Şüphelilerden ilki, trafik suçlarından kaydı olan 34 yaşındaki Cezayir uyruklu erkek, bir scooter'dan elde edilen DNA ile tespit edildi.
İkincisi, 39 yaşındaki ve önceden nitelikli hırsızlık suçundan tanınan Fransız, camı kırılan bir sergi vitrininin üzerinde DNA'sı bulunmuştu.
İçeriden destek aldılar mı?
Soyguncuların izini sürmek için 100'den fazla araştırmacı görev aldı. Yetkililer, 150'den fazla DNA örneği ile sahada bırakılan eldiven, kask ve fosforlu yelek gibi eşyaların incelenmesi sonucu şüphelilere ulaştı.
Başsavcı Laure Beccuau, "Dört faile müze içinde herhangi bir içeriden yardım sağlandığını gösteren bir bulgu yok" dedi.