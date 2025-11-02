Louvre Müzesi’ndeki mücevher soygununda iki tutuklama daha

37 yaşındaki erkek şüpheli, daha önceki hırsızlık suçlarından polis kayıtlarında yer alıyor. Kendisine "örgütlü hırsızlık" ve "suç örgütüne üyelik" suçlamaları yöneltildi.

38 yaşındaki kadın ise "örgütlü hırsızlığa yardım ve suç örgütüne üyelik" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Savcılık, 29 Ekim'de gözaltına alınan toplam beş kişiden üçünün serbest bırakıldığını, bu iki yeni şüphelinin ise sorgu yargıçlarının önüne çıkarıldığını ve tutuklu yargılanacaklarını açıkladı. Her iki şüpheli de suçlamaları reddediyor.

Savcılık, kimliklerine dair ayrıntı paylaşmazken, Fransız medyası kadının Paris'in kuzeyindeki yoksul bir banliyö olan La Courneuve'den olduğunu bildirdi.

KISMEN İTİRAF

Savcılığın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre, daha önce tutuklanan iki kişi suçlarını kısmen itiraf etti.

Bunlardan biri, 2010'dan beri Fransa'da yaşayan 34 yaşındaki Cezayirli bir erkek; ülkesine gitmek üzereyken havaalanında yakalanmıştı.

Diğer şüpheli ise ağır hırsızlık davası nedeniyle halihazırda yargı denetimi altındaydı. Her iki şüpheli de Paris'in kuzeyindeki düşük gelirli Aubervilliers semtinde yaşıyor.

ÇALINAN MÜCEVHERLERDEN HALA BİR İZ YOK

Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, çalınan mücevherlere dair henüz herhangi bir iz bulunamadığı ifade edildi.

İki hafta önce gerçekleşen soygunda, maskeli iki hırsız bir nakliyat asansörünü kullanarak müzenin ikinci katındaki pencereye tırmanmış, ardından elektrikli aletlerle vitrinleri kırarak mücevherleri çalmış ve motosikletli iki ortaklarının yardımıyla olay yerinden kaçmıştı.

Bu cesur soygun, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinde yaşanan güvenlik zaaflarını ortaya koyması nedeniyle dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.