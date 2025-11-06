Louvre Müzesi’ni soyan hırsız ünlü çıktı!

Fransa'da büyük yankı uyandıran 'Louvre soygunu' soruşturmasında şoke edici bir detay ortaya çıktı. Paris'teki Louvre Müzesi'nden 88 milyon euro (yaklaşık 102 milyon dolar) değerinde mücevher çalan çetenin üyelerinden birinin, 'Doudou Cross Bitume' takma adıyla tanınan eski bir YouTuber olduğu ortaya çıktı. 39 yaşındaki Abdoulaye N., 19 Ekim'de Louvre'un Apollon Galerisi'nden sekiz adet kraliyet mücevherinin çalındığı soygunla bağlantılı olarak gözaltına alınmıştı. Zanlı, Paris'in kuzey banliyösü Aubervilliers'teki evinde, olaydan altı gün sonra yakalandı. Motosiklet akrobasisinden milyonluk mücevher soygununa 2000'lerin sonunda YouTube ve Dailymotion'da motosiklet gösterileriyle tanınan Doudou Cross Bitume, kısa sürede binlerce takipçiye ulaşmış, son yıllarda ise TikTok'ta vücut geliştirme ve sürüş teknikleriyle ilgili içerikler paylaşmaya başlamıştı. Ancak sosyal medyadaki şöhretinin ardında, adli sicilinde uzun bir suç geçmişi bulunuyordu. Fransız basınına göre Abdoulaye; uyuşturucu bulundurma, polisten kaçma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlardan defalarca gözaltına alındı. 2014'te bir kuyumcu soygununa karıştığı için üç yıl hapis cezası aldıktan sonra güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı. Alarm çalmadan kaybolan kraliyet mücevherleri 19 Ekim gecesi Louvre'un Apollon Galerisi'ne giren iki hırsız, elektrikli kesici aletlerle camekânları açarak sekiz parça kraliyet mücevherini çaldı. Değeri 88 milyon euroyu bulan bu eserlerin, tek bir güvenlik alarmı bile devreye girmeden ortadan kaybolması ülkede büyük şaşkınlık yarattı. Soruşturma dosyasına göre, zanlının DNA'sı camekânlardan birinde ve olay yerinde bırakılan bazı eşyalar üzerinde bulundu. Fransız polisi, hırsızların yük asansörünü kullanarak müzenin penceresinden içeri girdiğini belirledi. Mahkeme adil yargılama için duruşmayı erteledi Louvre soygunu soruşturması sürerken, Abdoulaye'nin başka bir davadaki duruşması ise ertelendi. Bobigny Mahkemesi, yoğun medya ilgisinin adil yargılamayı etkileyebileceği gerekçesiyle zanlının 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla yargılanacağı davayı nisan ayına erteledi. Avukatları, 'Louvre davasının olağanüstü doğası, müvekkilimizin özel hayatına saygı gösterilmesini zorlaştırıyor' diyerek, masumiyet karinesine dikkat edilmesi çağrısında bulundu. 'Louvre sadece piramit kısmı sanıyorduk' Soruşturma kaynaklarına göre, zanlı sorguda suçunu kısmen kabul etti ve 'bir grup azmettirici tarafından yönlendirildiğini' iddia etti. Ancak hem onun hem de diğer zanlıların ifadeleri, Fransız polisinde şaşkınlık yarattı. Bir zanlı, 'Louvre'un yalnızca cam piramit kısmından ibaret olduğunu sanıyordum' derken, diğeri 'Müzenin pazar günleri kapalı olduğunu zannediyordum' dedi. Fransız yetkililer, bu 'saf' ifadelerin ardında aslında profesyonel bir organize suç ağı olabileceğinden şüpheleniyor.