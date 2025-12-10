İsrail’e Eurovision tokadı! Bir ülkeden daha boykot kararı

Grafik-AA

İRLANDA

Eylül ayında İsrail'in yarışmadan çıkarılmaması halinde Eurovision'a katılmayacağını duyuran İrlanda kamu yayıncısı RTE, EBU'nun kararının ardından katılmama kararını resmen açıkladı. RTE'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Eurovision 2026'ya katılmasına karar verilen Cenevre'deki EBU Kış Genel Kurulu ardından RTE'nin duruşu değişmedi. RTE, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak ve yayımlamayacak." ifadeleri kullanıldı.

HOLLANDA

Hollanda'nın kamu yayıncılarından AVROTROS, yaptığı açıklamada, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldığını bildirdi.

Açıklamada, bu kararın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından alındığı belirtilerek, mevcut koşullar altında katılım sağlamalarının, kamusal değerlerle bağdaşmayacağı sonucuna varıldığı aktarıldı.

SLOVENYA

Slovenya Radyo ve Televizyonu da İsrail'in Eurovision'a katılımına izin verilmesi üzerine yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı. Gazze'de 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü ve bölgeye hala gazetecilerin giremediğini aktaran Gorscak, "Geçen yılki yarışmada İsrail'in performansının siyasi olduğunu gördük. Biz Eurovision'a siyasetin girmemesi için mücadele ediyoruz. Mesajımız açık: Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için İsrail varsa biz yokuz." dedi.

BELÇİKA

Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT, gelecek yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurdu. VRT tarafından yapılan yazılı açıklamada televizyonun, "EBU bünyesinde barış, insan hakları ve şefkate daha net bir bağlılığı savunmaya devam edeceği" belirtildi.

Açıklamada "Eurovision Şarkı Yarışması'na olan bağlılığımızın devamı, EBU'nun önümüzdeki yıllarda bu endişeleri nasıl ele alacağına bağlı olacaktır." denildi.

