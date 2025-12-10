İsrail'e Eurovision tokadı! Bir ülkeden daha boykot kararı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle birçok ülke tarafından çeşitli boykotlar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına tepki olarak yarışmayı boykot edeceğini duyurdu
İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına tepki olarak yarışmayı boykot edeceğini duyurdu.
Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından birçok ülke yarışmaya katılmayacağını duyurarak boykot kararı almıştı.
İSPANYA
İspanya devlet radyo ve televizyonu RTVE Yönetim Kurulu, eylül ayında, Gazze'deki soykırım ve ülkenin yarışma kurallarına "sistematik olarak uymaması" nedeniyle İsrail'in katılması halinde İspanya'nın Eurovision'dan çekileceğini kararlaştırmıştı. EBU'nun Cenevre'deki toplantısında İsrail'in Eurovision'a katılmasına izin verilince RTVE de yarışmadan çekildiğini duyurdu.
İRLANDA
Eylül ayında İsrail'in yarışmadan çıkarılmaması halinde Eurovision'a katılmayacağını duyuran İrlanda kamu yayıncısı RTE, EBU'nun kararının ardından katılmama kararını resmen açıkladı. RTE'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Eurovision 2026'ya katılmasına karar verilen Cenevre'deki EBU Kış Genel Kurulu ardından RTE'nin duruşu değişmedi. RTE, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak ve yayımlamayacak." ifadeleri kullanıldı.
HOLLANDA
Hollanda'nın kamu yayıncılarından AVROTROS, yaptığı açıklamada, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldığını bildirdi.
Açıklamada, bu kararın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından alındığı belirtilerek, mevcut koşullar altında katılım sağlamalarının, kamusal değerlerle bağdaşmayacağı sonucuna varıldığı aktarıldı.
SLOVENYA
Slovenya Radyo ve Televizyonu da İsrail'in Eurovision'a katılımına izin verilmesi üzerine yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı. Gazze'de 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü ve bölgeye hala gazetecilerin giremediğini aktaran Gorscak, "Geçen yılki yarışmada İsrail'in performansının siyasi olduğunu gördük. Biz Eurovision'a siyasetin girmemesi için mücadele ediyoruz. Mesajımız açık: Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için İsrail varsa biz yokuz." dedi.
BELÇİKA
Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT, gelecek yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurdu. VRT tarafından yapılan yazılı açıklamada televizyonun, "EBU bünyesinde barış, insan hakları ve şefkate daha net bir bağlılığı savunmaya devam edeceği" belirtildi.
Açıklamada "Eurovision Şarkı Yarışması'na olan bağlılığımızın devamı, EBU'nun önümüzdeki yıllarda bu endişeleri nasıl ele alacağına bağlı olacaktır." denildi.
Ayrıntıar geliyor..
