09 Aralık 2025, Salı
ABD'de “hukuka aykırı” bulundu: Rümeysa Öztürk’ün statüsü geri yükleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.12.2025 10:57 Güncelleme: 09.12.2025 11:09
ABD’de hukuka aykırı bulundu: Rümeysa Öztürk’ün statüsü geri yükleniyor

ABD'de federal yargıç, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasının ardından göçmen öğrencilere yönelik veri tabanı SEVIS'teki statüsünün iptal edilmesinin hukuka muhtemelen aykırı olduğuna ve kaydın geriye dönük olarak yeniden işlenmesine hükmetti.

ABD'de federal yargıç Denise Casper, Öztürk'ün SEVIS'teki silinen kaydına ilişkin ihtiyati tedbir kararı çıkardı.

Söz konusu statü sonlandırılırken muhtemelen hukuka aykırı davranıldığını belirten Casper, Öztürk'ün, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) bu eyleminin "keyfi ve tutarsız" olduğuna yönelik iddiasının da "büyük ihtimalle geçerli olacağını" ifade etti.

Casper, yetkililere, Öztürk'ün SEVIS'teki statüsünü, gözaltına alındığı 25 Mart tarihinden itibaren geriye dönük olarak yeniden işlemeleri talimatı verdi.

Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, karardan dolayı minnettar olduğunu ancak doktora çalışmalarının son yılında bir akademisyen ve bir kadın olarak gerekçesiz yere reddedilen eğitim hakları için hala büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

ABD'de Filistin'i desteklediği gerekçesi ile Ulusal Güvenlik Muhafızları (ICE) tarafından skandal bir şekilde gözaltında alınan burslu doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk basın açıklaması yapıyor. (REUTERS)ABD'de Filistin'i desteklediği gerekçesi ile Ulusal Güvenlik Muhafızları (ICE) tarafından skandal bir şekilde gözaltında alınan burslu doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk basın açıklaması yapıyor. (REUTERS)

ICE tarafından yönetilen ve yabancı öğrencilerin takibi için kullanılan federal veri tabanı SEVIS'te bir öğrencinin kaydının silinmesi durumunda bir işte çalışması engelleniyor ve ülkedeki varlığı yasal anlamda tehlikeye giriyor.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

Rümeysa Öztürk'in skandal gözaltına alınışı sonrası birçok üniversitede Filistin'e ve Öztürk'e özgürlük gösterileri düzenlenmişti. (Arşiv)Rümeysa Öztürk'in skandal gözaltına alınışı sonrası birçok üniversitede Filistin'e ve Öztürk'e özgürlük gösterileri düzenlenmişti. (Arşiv)

Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

