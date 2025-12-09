ABD'de “hukuka aykırı” bulundu: Rümeysa Öztürk’ün statüsü geri yükleniyor

ABD'de federal yargıç Denise Casper, Öztürk'ün SEVIS'teki silinen kaydına ilişkin ihtiyati tedbir kararı çıkardı.



Söz konusu statü sonlandırılırken muhtemelen hukuka aykırı davranıldığını belirten Casper, Öztürk'ün, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) bu eyleminin "keyfi ve tutarsız" olduğuna yönelik iddiasının da "büyük ihtimalle geçerli olacağını" ifade etti.



Casper, yetkililere, Öztürk'ün SEVIS'teki statüsünü, gözaltına alındığı 25 Mart tarihinden itibaren geriye dönük olarak yeniden işlemeleri talimatı verdi.



Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, karardan dolayı minnettar olduğunu ancak doktora çalışmalarının son yılında bir akademisyen ve bir kadın olarak gerekçesiz yere reddedilen eğitim hakları için hala büyük üzüntü duyduğunu belirtti.