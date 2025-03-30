Amerikan basın: Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 2.400 km uzağa götürüldü! Yolda astım krizi geçirdi

Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)

HUKUKA AYKIRI GÖZALTI

Türkiye vatandaşı ve geçerli F-1 öğrenci vizesine sahip olan Rümeysa Öztürk, New England'daki çeşitli resmi dairelere götürüldükten sonra Louisiana'nın Alexandria kentindeki bir bekleme tesisine nakledildi. Ancak, mahkemenin 48 saat önceden haber verilmeden eyalet dışına çıkarılmasını yasaklayan kararına rağmen, bu nakil gerçekleşti.

ASTIM KRİZİ VE İNSANİ DRAM

CNN'in haberine göre Louisiana'ya nakledilirken astım krizi geçiren Öztürk, hiçbir suçlamayla karşılaşmadan ve bir avukatla görüşmesine izin verilmeden Louisiana'nın Basile kentindeki ICE Gözaltı Merkezi'ne gönderildi.