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Amerikan basın: Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 2.400 km uzağa götürüldü! Yolda astım krizi geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 14:36 Güncelleme: 30.03.2025 15:08
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Amerikan basın: Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 2.400 km uzağa götürüldü! Yolda astım krizi geçirdi

ABD'de doktora öğrencisi olarak bulunan Türk Rümeysa Öztürk, mazlumun yanında olduğu Filistinlilerin haklarını savunduğu için Amerikan Gümrük Muhafızları (ICE) tarafından ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı. Avukatının bile henüz kendisiyle görüşemediği bildirilirken ABD merkezli CNN Internatinonal (CNN) gözaltına ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Buna göre Rümeysa Öztürk, skandal müdahelenin gerçekleştiği Massachusetts, Somerville'den 2400 km uzağa götürüldü ve yolda astım krizi geçirdi. İşte ABD'nin şoke eden müdahalesine ilişkin yeni detaylar...

Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan öğrenci Rümeysa Öztürk, geçtiğimiz salı günü arkadaşlarıyla iftar yapmak üzere evinden ayrılırken Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'deki apartmanının yakınındaki sokakta altı sivil polis memuru tarafından aniden çevrelendi.

Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)

Kapüşonlu sweatshirt ve şapka giyen bir polis memuru bileklerinden tutarak ters kelepçeyle gaözaltına alırken, bir diğer polis memuru cep telefonuna el koydu.

Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde 30 yaşındaki Rümeysa'nın korkudan çığlık attığı görülüyor. Polislerin skandal müdahalesinden bir dakika sonra Öztürk bir araca bindirilerek uzaklaştırılıyor.

Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)

HUKUKA AYKIRI GÖZALTI

Türkiye vatandaşı ve geçerli F-1 öğrenci vizesine sahip olan Rümeysa Öztürk, New England'daki çeşitli resmi dairelere götürüldükten sonra Louisiana'nın Alexandria kentindeki bir bekleme tesisine nakledildi. Ancak, mahkemenin 48 saat önceden haber verilmeden eyalet dışına çıkarılmasını yasaklayan kararına rağmen, bu nakil gerçekleşti.

ASTIM KRİZİ VE İNSANİ DRAM

CNN'in haberine göre Louisiana'ya nakledilirken astım krizi geçiren Öztürk, hiçbir suçlamayla karşılaşmadan ve bir avukatla görüşmesine izin verilmeden Louisiana'nın Basile kentindeki ICE Gözaltı Merkezi'ne gönderildi.

CNN International ekran görüntüsü CNN International ekran görüntüsü

Uluslararası üniversite öğrencileri arasında, Trump yönetiminin kampüslerdeki Filistin yanlısı gösterilere karşı başlattığı operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Öztürk, endişe verici bir sürecin parçası oldu.

Rümeysa Öztürk (Arşiv)Rümeysa Öztürk (Arşiv)

ARKADAŞLARININ ENDİŞE DOLU ÇABALARI

İftar yemeğine ulaşmayan Öztürk için arkadaşları harekete geçti. Sağlık sorunları nedeniyle ilaçlarına erişememiş olabileceğini düşünen yakınları, yerel hastanelerle iletişim kurdu. Ancak, Salı gecesinden Çarşamba'ya kadar yapılan tüm çabalar, ICE'nin ofislerinden bilgi alınamaması sebebiyle sonuçsuz kaldı.

MASUMİYET VE ADALET ARAYIŞI

Avukatları, Öztürk'ün sadece Filistin haklarını savunduğu için cezalandırıldığını belirterek mahkemeye başvurdu. Vizesinin 21 Mart'ta iptal edildiği ise ancak gözaltına alındığında bildirildi. Boston'daki bir federal yargıç, Öztürk'ün sınır dışı edilmesini engelleyen bir karar aldı; ancak hukuk mücadelesi devam ediyor.

ʺICE komşumuzu kaçırdıʺ (AFP)ʺICE komşumuzu kaçırdıʺ (AFP)

BÜYÜK TEPKİ VE PROTESTOLAR

Tufts Üniversitesi kampüsü yakınında düzenlenen protestolara yüzlerce kişi katıldı. Üniversite Başkanı Sunil Kumar, olayı "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Rümeysa Öztürk için protestolar (AFP)Rümeysa Öztürk için protestolar (AFP)

Öztürk'ün tutuklanması ve Louisiana'ya gizlice nakledilmesi, akademik camiada ve uluslararası öğrenci topluluğunda büyük bir infial yarattı.

ABD’de Rümeysa Öztürk kararı!ABD’de Rümeysa Öztürk kararı! ABD'DE RÜMEYSA ÖZTÜRK KARARI!

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Amerikan basın: Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 2.400 km uzağa götürüldü! Yolda astım krizi geçirdi Amerikan basın: Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 2.400 km uzağa götürüldü! Yolda astım krizi geçirdi Amerikan basın: Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 2.400 km uzağa götürüldü! Yolda astım krizi geçirdi

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