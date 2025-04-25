Donald Trump’tan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sözleri: Kanıt sunulmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını, Pekin ile aktif müzakere yürütüldüğünü belirtti. ABD Başkanı Trump, görevindeki ilk 100 günüyle ilgili Time dergisine açıklamalarda bulundu.



ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini aradığını, bir anlaşma yapılması için Pekin'le aktif müzakere yürütüldüğünü kaydetti. Trump, Şi'nin kendisini aramasına ilişkin, "Bence onun açısından bir zayıflık göstergesi değil." değerlendirmesinde bulundu.





Gelecek 3 ya da 4 hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini belirten Trump, "Kendilerini rahat hissedecekleri bir rakam var ama bizden bir trilyon dolar kazanmalarına izin verilemez." ifadesini kullandı.



Tarifelere yaklaşımında ise Trump şu benzetmeyi yaptı:



"Ben, dev bir mağazayım. Devasa, güzel bir mağaza ve herkes oradan alışveriş yapmak istiyor. Amerikan halkı adına mağazanın sahibi benim ve fiyatları ben belirliyorum. 'Buradan alışveriş yapmak istiyorsanız ödemeniz gereken ücret budur.' diyorum."





"KIRIM RUSYA'DA KALACAK"



Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Kiev yönetimini suçlayan Trump, "Bence savaşın başlamasına neden olan şey, (Ukrayna'nın) NATO'ya katılmaktan bahsetmeye başlamasıydı." yorumunda bulundu.



Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığına da değinen Trump, "Kırım, Rusya'da kalacak." ifadesini kullandı.





RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN MESAJI



Göçmenlik yetkililerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün davasından haberdar olmadığını belirten Trump, bu konuda Adalet Bakanlığından Öztürk'e karşı ellerindeki her türlü delili açıklamasını talep edebileceğini vurguladı.



Trump, "Bu konuda hiçbir sorunum olmaz." ifadesini kullandı.



"SUUDİ ARABİSTAN İBRAHİM ANLAŞMALARINA GİRECEK"



Trump, anayasaya göre iki dönemle sınırlandırılmış başkanlık süresinin 3. döneme uzatılmasına ilişkin, "Tartışılan bazı (yasal) boşluklar var ama ben boşluklara inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İlk döneminde İsrail ve Arap ülkeleriyle barışın ilerletilmesi konusunda gelişme kaydedildiğini belirten Trump, bu konuda daha da gelişim görmek istediğini vurguladı.



Trump, "Suudi Arabistan, İbrahim Anlaşmalarına girecek. Bu olacak." görüşünü paylaştı.



İlk dönemine kıyasla kendinden daha emin ve hırslı olduğunu vurgulayan Trump, "Geçen sefer hayatta kalmak için savaşıyordum, bu sefer dünya için savaşıyorum." ifadesini kullandı.