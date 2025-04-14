ABD’de skandal şekilde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk’le ilgili yeni gelişme! Kanıtsız gözaltı

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"TERÖRLE BAĞLANTIYA RASTLANMADI"

Haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Öztürk'ün Hamas'ı desteklediğine veya antisemitik açıklamalar yaptığına dair herhangi bir somut kanıta ulaşamadığı öne sürüldü. Öztürk hakkında ABD'nin veri tabanlarında yapılan taramada da terörle bağlantılı bir bilgiye rastlanmadığı iddia edildi.

VİZENİN İPTAL NEDENİ AÇIKLANMAYACAK

Washington Post'un ulaştığı başka bir belgede, "Devam eden ICE operasyonlarının güvenliği nedeniyle bu iptal gizli tutulacaktır" ifadesine yer verildiği, Dışişleri Bakanlığı'nın ise vize iptalinin nedenini kamuoyuyla paylaşmayacağı belirtildi.