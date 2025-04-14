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ABD'de skandal şekilde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'le ilgili yeni gelişme! Kanıtsız gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.04.2025 05:28 Güncelleme: 14.04.2025 06:04
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ABD’de skandal şekilde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk’le ilgili yeni gelişme! Kanıtsız gözaltı

ABD’de yüksek lisans eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün, mart ayında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınmasına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Washington Post’un yayımladığı resmi belgelerde, Öztürk’ün antisemitik faaliyetlerde bulunduğuna ya da Hamas destekçisi olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığı belirtildi.

Washington Post'un haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Rümeysa Öztürk'ün İsrail karşıtı eylemlere katıldığı gerekçesiyle vize iptalini gündeme getirdi. Ancak mart ayına ait resmi bir belgede, Öztürk'ün yalnızca bir protestoya katıldığı ve üniversitesini İsrail'le bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmeye çağıran bir yazı yazdığı dışında başka bir faaliyetinin kayda geçmediği belirtildi.

FOROĞRAF: AAFOROĞRAF: AA

"TERÖRLE BAĞLANTIYA RASTLANMADI"

Haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Öztürk'ün Hamas'ı desteklediğine veya antisemitik açıklamalar yaptığına dair herhangi bir somut kanıta ulaşamadığı öne sürüldü. Öztürk hakkında ABD'nin veri tabanlarında yapılan taramada da terörle bağlantılı bir bilgiye rastlanmadığı iddia edildi.

VİZENİN İPTAL NEDENİ AÇIKLANMAYACAK

Washington Post'un ulaştığı başka bir belgede, "Devam eden ICE operasyonlarının güvenliği nedeniyle bu iptal gizli tutulacaktır" ifadesine yer verildiği, Dışişleri Bakanlığı'nın ise vize iptalinin nedenini kamuoyuyla paylaşmayacağı belirtildi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

"YORUM YAPMIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "devam eden ya da bekleyen davalar hakkında yorum yapmıyoruz" ifadesini kullanırken, DHS yetkilileri ise iddialara henüz yanıt vermedi.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Tufts Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta Massachusetts'te iftara gitmek üzereyken yüzleri maskeli ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. ABD'li Senatör Marco Rubio, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, benzer şekilde "Hamas destekçisi" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin de vizelerinin iptal edildiğini ifade etmişti.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TRFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR

Ancak 4 Nisan'da Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurmuş ve davanın Vermont'ta görülmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

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