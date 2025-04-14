ABD'de skandal şekilde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'le ilgili yeni gelişme! Kanıtsız gözaltı
ABD’de yüksek lisans eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün, mart ayında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınmasına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Washington Post’un yayımladığı resmi belgelerde, Öztürk’ün antisemitik faaliyetlerde bulunduğuna ya da Hamas destekçisi olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığı belirtildi.
Washington Post'un haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Rümeysa Öztürk'ün İsrail karşıtı eylemlere katıldığı gerekçesiyle vize iptalini gündeme getirdi. Ancak mart ayına ait resmi bir belgede, Öztürk'ün yalnızca bir protestoya katıldığı ve üniversitesini İsrail'le bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmeye çağıran bir yazı yazdığı dışında başka bir faaliyetinin kayda geçmediği belirtildi.
"TERÖRLE BAĞLANTIYA RASTLANMADI"
Haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Öztürk'ün Hamas'ı desteklediğine veya antisemitik açıklamalar yaptığına dair herhangi bir somut kanıta ulaşamadığı öne sürüldü. Öztürk hakkında ABD'nin veri tabanlarında yapılan taramada da terörle bağlantılı bir bilgiye rastlanmadığı iddia edildi.
VİZENİN İPTAL NEDENİ AÇIKLANMAYACAK
Washington Post'un ulaştığı başka bir belgede, "Devam eden ICE operasyonlarının güvenliği nedeniyle bu iptal gizli tutulacaktır" ifadesine yer verildiği, Dışişleri Bakanlığı'nın ise vize iptalinin nedenini kamuoyuyla paylaşmayacağı belirtildi.
"YORUM YAPMIYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "devam eden ya da bekleyen davalar hakkında yorum yapmıyoruz" ifadesini kullanırken, DHS yetkilileri ise iddialara henüz yanıt vermedi.
ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI
Tufts Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta Massachusetts'te iftara gitmek üzereyken yüzleri maskeli ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. ABD'li Senatör Marco Rubio, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, benzer şekilde "Hamas destekçisi" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin de vizelerinin iptal edildiğini ifade etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL
- BeIN Sports tek maç satın alma var mı, ne kadar? TOD'dan FB-BJK derbisi nasıl izlenir?
- Kurbanlık Fiyatları 2025 | Küçükbaş, büyükbaş hayvan kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL olacak?
- TOKİ ÖDEME TABLOSUNU AÇIKLADI: Ayda 9.082 TL'ye anahtar teslim ev sahibi olun! 4 ilde 2+1-3+1 daire...
- Mekin Sezer kimdir? Oyuncu Mekin Sezer kaç yaşında, aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler...
- Van deprem SON DAKİKA | 13 Nisan az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Iğdır, Ağrı, Hakkari...
- Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü nasıl, hangi tarihte ortaya çıktı?
- ALES/1 A-B-C-D-E Kitapçığı | ALES soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 2025 Balık avı yasağı tarihleri | Balık avı yasağı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
- Emekliye ek zam hesabı ortaya çıktı! 14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya yeni maaş artışı
- İstanbul'da sıcaklar bu hafta başlıyor! Güneş yüzünü gösterdi: 13 Nisan hava durumu raporu...
- ALES/1 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?