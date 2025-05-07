ABD’de mahkemeden Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk için nakil kararı!

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yeni bir gelişme yaşandı. New York'taki İkinci Temyiz Mahkemesi, Öztürk'ün kefalet duruşmasına katılmasının engellenmesine dair yapılan itirazı değerlendirerek, naklinin ertelenmesine yönelik hükumetin talebini reddetti.

VERMONT'A NAKLİYE EDİLECEK

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için temyiz mahkemesinden dikkat çekici bir karar çıktı. Filistin'e verdiği destek nedeniyle gözaltına alındığı bildirilen Öztürk'ün, Louisiana'daki gözaltı merkezinden, kefalet duruşmasının yapılacağı Vermont'a nakledilmesine karar verildi.

MAHKEME HÜKUMETİN TALEBİNİ REDDETTİ

New York'ta bulunan İkinci Temyiz Dairesi, Öztürk'ün kefalet duruşmasına fiziksel olarak katılmasının engellenmesine yönelik itirazı haklı bularak, ABD hükumetinin nakil erteleme talebini reddetti. Mahkeme kararında, Öztürk'ün en geç 14 Mayıs tarihine kadar Vermont'a nakledilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda ayrıca, Vermont Bölge Mahkemesi'nin bu yeni duruma göre duruşma takvimini yeniden düzenleme yetkisine sahip olduğu da belirtildi.

NE OLMUŞTU?



Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Fulbright bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek için evinden çıktığı sırada durdurulmuş ve etrafı bir anda yüzleri kapalı 6 sivil ICE görevlisi tarafından sarılmıştı. Öztürk, itirazlarına rağmen yaklaşık 2 dakika sonra kelepçelenerek bir araca bindirilmişti.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin destekçisi Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilmiş, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir sözcü Öztürk'ün Louisiana eyaletindeki ICE İşlem Merkezi'ne transfer edildiğini söylemişti. Boston Bölge Mahkemesi, ise Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurmuştu.



Öztürk'ün avukatları tarafından açılan davada, Vermont'ta düzenlenecek kefalet duruşmasına fiziksel olarak katılabilmesi için mahkeme nakil kararı vermiş ancak ABD hükumeti bu nakil kararını temyize götürerek durdurmak istemişti.