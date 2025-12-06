Ankara'da korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü 1 yaralı
Ankara'da gece saatleri İstanbul istikameti Eryaman mevkinde süratli olduğu iddia edilen otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil 300 metre savrulurken araçta yangın çıktı. Olayda otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki 06 KLS 68 Mercedes marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan 17 ZC 171 kupa plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi.
2 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.C. ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR, vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
