Ankara’da korkunç kaza! Otomobil TIR’ın altına girdi: 2 ölü 1 yaralı

Foto: İHA

2 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.C. ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR, vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.