06 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Ankara'da korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.12.2025 05:28
Ankara'da gece saatleri İstanbul istikameti Eryaman mevkinde süratli olduğu iddia edilen otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil 300 metre savrulurken araçta yangın çıktı. Olayda otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki 06 KLS 68 Mercedes marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan 17 ZC 171 kupa plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Foto: İHA Foto: İHA

2 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.C. ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR, vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

