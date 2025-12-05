Nükleer üs alarmda! İHA’lara ateş açıldı

Ulusal basının jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın nükleer denizaltılara ev sahipliği yapan Ile Longue Yarımadası'ndaki üssün üzerinde dün akşam birçok İHA'nın uçtuğu belirlendi.

İHA savar uygulaması aktif hale getirilirken, bölgede 5 İHA tespit edildi.

Fransa Donanmasına bağlı deniz piyade taburu, İHA'ları etkisiz hale getirmek amacıyla birçok kez ateş açtı.

İHA'ların son durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Deniz piyade taburuyla koordineli olarak görev yapan 120 jandarma, Fransa'nın nükleer caydırıcılığı açısından büyük önem taşıyan Ile Longue Yarımadası'ndaki üssü koruyor.