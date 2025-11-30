Eli kanlı katil tutuştu! İşgalci Netanyahu Herzog’dan af talep etti

Fotoğraf-Reuters

Netanyahu, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini açıkladı. Netanyahu, hakkındaki soruşturmaların başlamasının üzerinden 10 yıl, davanın başlamasının üzerinden ise 6 yıl geçtiğini hatırlatarak davanın daha uzun yıllar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Daha önce, tüm suçlamalardan aklanana kadar davanın devam etmesi taraftarı olduğunu syleyen İsrail Başbakanı, güvenlik ve siyasi gerekçeleri ileri sürerek kararını değiştirdiğini duyurdu.

"İSRAİL'İ PARÇALIYOR"

Netanyahu, İsrail'in büyük zorluklarla ve aynı zamanda fırsatlarla karşı karşıya olduğunu iddia ederek davanın sürmesinin İsrail'i parçaladığını ve gerilimi yükselttiğini savundu.

Tereddüt etmesine rağmen son zamanlarda yaşanan gelişmelerin kararını etkilediğini ve haftada üç kez ifade vermenin zor olduğunu ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebini de göz önünde bulundurarak bir karar verdiğini belirtti. Netanyahu, "Avukatlarım bugün Cumhurbaşkanı'na af talebinde bulundu. Ülkenin iyiliğini düşünen herkesin bu adımı destekleyeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.