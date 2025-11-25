Katil İsrail'den BAE'yle "Barış Yolu" projesi! Siyonist Bakan Regev gizlice BAE'ye mi gitti?

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail, 2 sene önce askıya alınan "Barış Yolu" projesini hayata geçirmek için girişimlerine yeniden başladı.



Ulaştırma Bakanı Regev'in, geçmiş ziyaretlerinden farklı olarak bu ziyaretine ilişkin basına herhangi bir açıklama yapmadığına dikkati çekildi.



Haberde, ABD'nin bir önceki Başkanı Joe Biden döneminde ortaya atılan Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa Birliği'ni birbirine bağlayacak demir yolu projesi üzerine görüşmeler yapmak için İsrailli Bakan'ın BAE'ye gittiği iddia edildi.

KATİL İSRAİL'DEN "BARIŞ YOLU"



Regev'in ziyareti sırasında BAE'nin ulusal demir yolu otoritesi "Etihad Rail" yöneticileriyle bir araya geldiği, bu toplantının Hindistan'dan ithal edilecek malların yüksek hızlı trenle BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden Hayfa Limanı'na taşımak, oradan da deniz yoluyla Avrupa ve ABD'ye dağıtmak üzere tasarlanan ve "Barış Yolu" adı verilen projenin başlatılmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.