Güney Kore Lideri Myung'dan Anıtkabir'e ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.11.2025 15:52
Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Lee, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Lee, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, deftere şunları yazdı:

"Atatürk'ü anarak, kan bağıyla bağlı kardeş uluslarımızın ortak refahı için birlikte ilerleyeceğiz."

