Güney Kore Lideri Myung’dan Anıtkabir’e ziyaret

Lee, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.



Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Lee, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



Güney Kore Devlet Başkanı Lee, deftere şunları yazdı:



"Atatürk'ü anarak, kan bağıyla bağlı kardeş uluslarımızın ortak refahı için birlikte ilerleyeceğiz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN