Kırgiztan’da seçimler öncesi kaos planı! 10 gözaltında eski cumhurbaşkanının oğlu da var

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, gözaltına aldığı isimlerin fotoğrafını paylaştı.

ESKİ CUMHURBAŞKANININ YAKINLARI DA GÖZALTI LİSTESİNDE



Açıklamada, gözaltına alınanların eski siyasetçiler, eski milletvekilleri, eski kamu görevlileri ve güvenlik güçleri mensuplarından oluştuğu ve paylaşılan isimlerin arasında 1963 doğumlu A.U, 1998 doğumlu S.T, 1979 doğumlu A.Ş, 1983 doğumlu E.E, 1984 doğumlu M.D, 1986 doğumlu Ş.T, 1993 doğumlu A.K, 1993 doğumlu A.E, 1993 doğumlu K.N. ile 1970 doğumlu K.K'nin yer aldığı belirtildi.



İçişleri Bakanlığının yayımladığı fotoğraflarda ülkede 2011-2017 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten ve halihazırda Avrupa'da bulunan Almazbek Atambayev'in oğlunun, korumasının ve yakın bazı isimlerin yer alması dikkati çekti.



Kırgızistan'daki 90 sandalyeli parlamento için bir hafta sonra milletvekili seçimleri yapılacak.