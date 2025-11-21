21 Kasım 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri EuroLeague maçı öncesi gerilim: İtalya sokakları İsrail yüzünden karıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 22:20 Güncelleme: 21.11.2025 22:36
Turkish Airlines EuroLeague’in 12. haftasında karşı karşıya gelecek Virtus Bologna ile Maccabi Tel Aviv maçı öncesi, İtalya sokaklarında tansiyon yükseldi. Kentte çok sayıda çatışma yaşandığı bildirildi.

İtalya'da oynanan Turkish Airlines Euroleague 12. hafta mücadelesinde Virtus Bologna- Maccabi Tel Aviv BC Euroleuge maçı İsrail takımlarının gelişi protesto edildi.

İTALYA SOKAKLARI İSRAİL YÜZÜNDEN KARIŞTI

Sokaklarda çok sayıda çatışma yaşanıyor.

A HABER SICAK BÖLGEDE

A Haber muhabiri Dündar Keşaplı: Bölgede çatışma yoğun şekilde sürüyor. Maçın başlamasına 10 dakika kala maçın iptal olup olmaması durumu ise bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

