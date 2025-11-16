BM Filistin Özel Raportörü Albanese: Gazze’deki ateşkes soykırımı durdurmadı

Gazze Şeridi, AA



Ticari kamyonların girişine izin verilmesine ilişkin ise Albanese, "Gazze'deki soykırımdan hayatta kalanların bir şeyler satın almasını bekliyoruz. (Bu insanların) Paraları yok. Bu, alaycılık ve zalimlik. Filistinlilere bu yapılanlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES UYGULANAMADI BİLE"



Filistinlilerin halihazırda maruz kaldıkları durum göz önüne alındığında "barış kelimesini kullanmaktan utandığını" söyleyen Albanese, "Ateşkes, soykırımı durdurmadı hatta ateşkes uygulanamadı bile." dedi.



Etkinliğe katılan Fransız Milletvekili Aymeric Caron da Gazze'de soykırımın devam ettiğini vurgulayarak "Ateşkes ilan edildiği ve bazı ülkeler tarafından Filistin Devleti tanındığı için soykırımın sona erdiğini düşünmek yanlış olur. Filistinlilerin acısı dinmedi." diye konuştu.