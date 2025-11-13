Esad rejimi yıkmıştı! Suriye’de Maarratünnuman Ulusal Hastanesi yeniden hizmete açılacak

Maarratünnuman Ulusal Hastanesi, AA



"SALDIRILAR, HASTANEYİ HİZMET DIŞI BIRAKMAYI AMAÇLAYAN SİSTEMATİK BİR POLİTİKAYDI"



Maarratünnuman sakinlerinden sağlık çalışanı Hamza Alvan da, kentin ana sağlık merkezi olan ulusal Maarratünnuman Hastanesinin, bölge halkı için kritik öneme sahip olduğunu ve sistematik saldırılar sonucu hizmet dışı bırakıldığını söyledi.



Hastanenin şehir merkezi ile çevresindeki çok sayıda köy ve kasabaya hizmet verdiğini belirten Alvan,"Devrik Esad rejimi ve müttefikleri olan Rusya ve İran, hastaneyi birçok kez hava saldırıları ve topçu atışlarıyla doğrudan hedef aldı. Bu saldırılar, hastaneyi hizmet dışı bırakmayı amaçlayan sistematik bir politikaydı." dedi.



Hastanenin her saldırıda ciddi hasar gördüğünü, buna rağmen yerel sağlık ekipleri ve tıbbi kuruluşların hastaneyi defalarca onarıp yeniden hizmete kazandırdığını ifade eden Alvan, "Yaralı siviller, bombardımanın en yoğun olduğu dönemlerde buraya getiriliyordu. Hastanede eğitimli sağlık kadroları ve gelişmiş tıbbi ekipman vardı. Bu nedenle rejimin saldırıları, doğrudan yaralıları ve sağlık çalışanlarını da hedef alıyordu." diye konuştu.



Alvan, Maarratünnuman'ın zorunlu tahliyesi ve son saldırı dalgasında hastanenin yeniden doğrudan hedef alınarak büyük ölçüde tahrip edildiğini belirtti.



Rejim düştükten sonra yapılan incelemelerde, hastanenin binasının ve birçok tıbbi bölümünün ağır hasar gördüğünün ortaya çıktığını belirten Alvan, hastanenin halihazırda tamamen hizmet dışı kaldığını ve yeniden faaliyete geçmesi için büyük çaba gerektiğini aktardı.



Alvan, "Hastanenin yeniden hizmete açılması halinde, Maarratünnuman ve çevre bölgeleri yeniden güvenli ve erişilebilir sağlık hizmetine kavuşacak." diye konuştu.

