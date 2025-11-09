Irak’ta parlamento seçimi: Güvenlik birimleri oy kullanmaya başladı

Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde güvenlik güçleri ile iç göçmenler için erken oy verme süreci başladı. Erbil'de kurulan sandıklarda seçmenler oylarını kullanırken, erken oylama, seçim günü yaşanabilecek yoğunluğu azaltmayı ve güvenlik birimlerinin seçim günü görevlerini aksatmadan yerine getirmelerini sağlamayı amaçlıyor. (AA)



Irak'ta parlamento seçimleri için genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.

