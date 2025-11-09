09 Kasım 2025, Pazar
Irak'ta parlamento seçimi: Güvenlik birimleri oy kullanmaya başladı

Irak'ta parlamento seçimi: Güvenlik birimleri oy kullanmaya başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.11.2025 08:49 Güncelleme: 09.11.2025 08:55
Irak’ta parlamento seçimi: Güvenlik birimleri oy kullanmaya başladı

Irak'ta güvenlik birimlerinde görevli olanlar, parlamento seçimi için oy kullanmaya başladı.

"Özel oylama" kapsamında güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 kişi sandık başına gidecek.

Oy kullanacakların arasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri de yer alıyor.

Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde güvenlik güçleri ile iç göçmenler için erken oy verme süreci başladı. Erbil'de kurulan sandıklarda seçmenler oylarını kullanırken, erken oylama, seçim günü yaşanabilecek yoğunluğu azaltmayı ve güvenlik birimlerinin seçim günü görevlerini aksatmadan yerine getirmelerini sağlamayı amaçlıyor. (AA)Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde güvenlik güçleri ile iç göçmenler için erken oy verme süreci başladı. Erbil'de kurulan sandıklarda seçmenler oylarını kullanırken, erken oylama, seçim günü yaşanabilecek yoğunluğu azaltmayı ve güvenlik birimlerinin seçim günü görevlerini aksatmadan yerine getirmelerini sağlamayı amaçlıyor. (AA)

Irak'ta parlamento seçimleri için genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.

