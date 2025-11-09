Irak'ta parlamento seçimi: Güvenlik birimleri oy kullanmaya başladı
Irak'ta güvenlik birimlerinde görevli olanlar, parlamento seçimi için oy kullanmaya başladı.
"Özel oylama" kapsamında güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 kişi sandık başına gidecek.
Oy kullanacakların arasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri de yer alıyor.
Irak'ta parlamento seçimleri için genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece tembellik değil! Sabah spor yapmak neden zor geliyor?
- Tasarruf sırrı! Uzmanlar uyardı: Çamaşır makinesini o saatte çalıştırmayın
- BEDAŞ-AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, kesinti hangi ilçelerde olacak?
- 10 KASIM ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ | 2, 4, 6 ve 8 kıtalık 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri
- Juventus-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11’ler
- Kalbinizden beyninize kalkan! Uzmanlar açıkladı: O baharat tüketilmeli
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ: Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2025 AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?
- Herkes yapabilir! 60 saniyelik basit “adım testi”: Kalp sağlığını kontrol etmenin en kolay yolu
- Kişilik testi: Ağaç mı kadın mı? İlk ne gördüğünüz romantik mı yoksa yaratıcı mı olduğunuzu söylüyor
- Sağlıklı yaşamın anahtarı! Sofranın en koruyucu seçeneği: Çorbanın bilinmeyen faydaları neler?
- Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler