Beyaz Saray’da tarihi Trump-Şara zirvesi! Suriye lideri ABD’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.11.2025 02:06 Güncelleme: 09.11.2025 02:10
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, 10 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacak. Oval Ofis'te gerçekleşecek tarihi zirve öncesinde Şara, ABD'ye ulaştı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, 6 Kasım tarihinde Brezilya'da düzenlenen "COP30" İklim Zirvesi'ne katılmasının ardından ABD'ye geçti.

SURİYE CUMHURBAŞKANI AHMED ŞARA ABD'DE

Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

