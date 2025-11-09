Beyaz Saray'da tarihi Trump-Şara zirvesi! Suriye lideri ABD'de
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, 10 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacak. Oval Ofis'te gerçekleşecek tarihi zirve öncesinde Şara, ABD'ye ulaştı.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, 6 Kasım tarihinde Brezilya'da düzenlenen "COP30" İklim Zirvesi'ne katılmasının ardından ABD'ye geçti.
Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.