Terör ordusundan Batı Şeria'ya baskın! 1'i ağır yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 21:12
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentine baskın düzenleyerek ateş açtı. Baskında kurşunların hedefi olan biri ağır olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentine baskınında biri ağır olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El-Bire'ye bağlı El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.

Karnından yaralanan bir kişi ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

