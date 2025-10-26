26 Ekim 2025, Pazar
Barbar İsrail bunu da yaptı! Gazze Şeridi'nde akılalmaz uygulama

Barbar İsrail bunu da yaptı! Gazze Şeridi'nde akılalmaz uygulama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 17:36 Güncelleme: 26.10.2025 17:44
Barbar İsrail bunu da yaptı! Gazze Şeridi’nde akılalmaz uygulama

İsrail medyası, İsrail işgal güçlerinin, yasa dışı yerleşim birimlerinden büyük miktarlarda çöp ve inşaat atığını Gazze Şeridi'ne taşıdığını bildirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli özel bir şirkete ait kamyonlar, yasadışı yerleşim birimlerinden büyük miktarlardaki çöp ve inşaat atıklarını Gazze Şeridi'nde İsrail işgal güçlerinin kontrolünde bulunan bölgelere taşıdı.

Gazze Şeridi, İHA

Gazze Şeridi'nin sınırından 200-300 metre kadar içeriye ilerleyen çöp ve inşaat atıklarıyla yüklü kamyonların, yüklerini belirlenmiş atık alanlarına değil de yol kenarlarına boşalttıkları belirtildi.

Gazze Şeridi, İHA

BARBAR İSRAİL BUNU DA YAPTI!

Atıkları boşaltan boş kamyonların daha sonra Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Kisufim Sınır Kapısı'ndan geçerek İsrail'e döndüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi, AA

İsrailli bir subayın ifadesine de yer verilen haberde, "saha komutanlarının kamyon sürücülerinin Gazze Şeridi'ne giriş yapmaları ve yüklerini uygun gördükleri herhangi bir noktada boşaltmaları talimatı verdiği" aktarıldı.

Gazze Şeridi, AA

70 MİLYON TON ENKAZ...

Haberde İsrail işgal güçlerinin konuyla ilgili bilgisi olmadığı öne sürülse de, işgal güçlerinden olayı doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi, AA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 16 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 70 milyon ton enkaz bıraktığı belirtilmişti.

