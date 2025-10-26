İki yıl aradan sonra Gazze’de ilk okul zili

Gazze Şeridi, AA



"İKİ YIL SÜREN SALDIRILARA RAĞMEN DERSLERİMİZE GERİ DÖNDÜK"



Gazze'deki okulların yeniden açılması, hem öğretmenler hem de öğrenciler için büyük bir sevinç kaynağı oldu.



Razi Okulu Müdürü Nesrin Ebu Neda, yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerine dönüşünü "gurur verici" olarak nitelendirdi.



Ebu Neda, "Çok kısıtlı imkanlarla da olsa öğrencilerimize gücümüz yettiğince her türlü destek, insani yardım ve hizmetlerde bulunacağız. Tüm dünyaya Gazze'deki eğitime destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Güçlü ve kesintisiz bir eğitim sistemi oluşturmak için tüm imkanlar seferber edilmelidir." dedi.