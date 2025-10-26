Bağımsız Gazze Mahkemesi: İsrail soykırım uyguluyor

Gazze Mahkemesi üyeleri, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında toplandı.

Gazze Mahkemesi, yaptığı açıklamada "İsrail, kökleri Siyonizm'in üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde, Gazze'deki halka soykırım uyguluyor." dedi.

"BATILI HÜKÜMETLERİN İŞBİRLİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Açlığın (İsrail tarafından) silah haline getirilmesi, tıbbi bakımın reddi ve zorla yerinden edilme, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasının ve soykırımın araçlarıdır. Batılı hükümetlerin, özellikle ABD'nin, İsrail'in soykırımına suç ortağı oldukları, bazı durumlarda soykırımda işbirliği yaptıkları tespit edilmiştir."