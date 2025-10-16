Katolik Kilisesi’ne sert uyarı: Cinsel istismar mağdurlarına yapılan ihmaller raporlandı

16 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 13:51 Güncelleme: 16.10.2025 13:53
Vatikan’ın Çocukların Korunması Komisyonu, Katolik Kilisesi liderlerinin din görevlilerine yönelik cinsel istismar iddialarını yanlış yönetmesinin mağdurlara “süregelen zarar” verdiğini açıkladı. Komisyon, istismar vakalarına yeterince şeffaf ve etkili yaklaşılmadığı konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

CNN International'ın haberine göre, Pontifical Commission for the Protection of Minors tarafından hazırlanan rapor, Kilise'nin onlarca yıldır mağdurları görmezden gelme, utandırma ve damgalama pratiğini sürdürdüğünü vurguluyor. Raporda, mağdurlara psikolojik ve maddi destek sağlanması, özür dilenmesi ve istismar vakalarının yönetiminde reform yapılması gerektiği vurgulandı.

Bir mağdur, CNN International'a verdiği demeçte, piskopos ve kilise liderlerinden "inkâr ve misilleme" ile karşılaştığını belirtti. Raporda, özellikle yerel kiliselerde istismarı önleyici reformlara karşı güçlü direnç olduğu ifade edildi.

İTALYA VE AFRİKA'DA EKSİKLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

CNN International'ın haberine göre, rapor İtalya'daki Katolik Kilisesi'ni de eleştiriyor. Çocuk koruma alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, "istismarı ele almada kültürel direnç devam ediyor" deniliyor. Birçok piskoposluk, komisyona istismar vakalarıyla ilgili bilgi vermemiş.

Afrika'da ise istismarla mücadele protokollerinin ciddi şekilde eksik olduğu belirtiliyor. Ekvator Ginesi'nde şikâyet alma prosedürlerine dair bilgi bulunamadığı, Etiyopya'da ise liderlerin doğrudan sorumluluk almakta direnç gösterdiği ifade edildi. Kenya'daki piskoposlar da "kültürel tabu nedeniyle mağdurların şikâyet etmesinin çok zor" olduğunu açıkladı.

HESAP VEREBİLİRLİK ÇAĞRISI

Rapora göre, komisyon, Vatikan'dan piskoposların istifa veya görevden alınma nedenlerinin şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor. Mevcut uygulamada Vatikan, yalnızca piskoposun istifa ettiğini duyuruyor ve ayrıntı vermiyor.

Fransız Başpiskopos Thibault Verny liderliğinde hazırlanan raporda, istismara göz yuman yetkililerin kendilerini hesap vermeye gerek duymayacak kadar "önemli" gördüğü vurgulanıyor. Komisyon ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde kiliselerin koruma politikalarını güçlendirmesi için daha fazla kaynak tahsis edilmesini öneriyor.

PAPA XIV. LEO: ÖNLEYİCİ KÜLTÜR ACİL

CNN International'ın aktardığına göre, Papa XIV. Leo, seçilmesinin ardından "Kilise genelinde herhangi bir istismara tolerans göstermeyen bir önleyici kültürün acilen yerleştirilmesi" çağrısı yaptı ve istismar skandallarını ortaya çıkaran gazetecileri övdü.

Raporda, Papa Francis'in önceki adımlarına rağmen, istismar krizinin hâlâ derin bir sorun olduğu vurgulanıyor ve yeni önlemler alınmasının hayati önemde olduğu belirtiliyor.

