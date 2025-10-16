Katolik Kilisesi’ne sert uyarı: Cinsel istismar mağdurlarına yapılan ihmaller raporlandı

CNN International'ın haberine göre, Pontifical Commission for the Protection of Minors tarafından hazırlanan rapor, Kilise'nin onlarca yıldır mağdurları görmezden gelme, utandırma ve damgalama pratiğini sürdürdüğünü vurguluyor. Raporda, mağdurlara psikolojik ve maddi destek sağlanması, özür dilenmesi ve istismar vakalarının yönetiminde reform yapılması gerektiği vurgulandı.

Bir mağdur, CNN International'a verdiği demeçte, piskopos ve kilise liderlerinden "inkâr ve misilleme" ile karşılaştığını belirtti. Raporda, özellikle yerel kiliselerde istismarı önleyici reformlara karşı güçlü direnç olduğu ifade edildi.