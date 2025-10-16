Katolik Kilisesi’ne sert uyarı: Cinsel istismar mağdurlarına yapılan ihmaller raporlandı
Vatikan’ın Çocukların Korunması Komisyonu, Katolik Kilisesi liderlerinin din görevlilerine yönelik cinsel istismar iddialarını yanlış yönetmesinin mağdurlara “süregelen zarar” verdiğini açıkladı. Komisyon, istismar vakalarına yeterince şeffaf ve etkili yaklaşılmadığı konusunda ciddi uyarılarda bulundu.
CNN International'ın haberine göre, Pontifical Commission for the Protection of Minors tarafından hazırlanan rapor, Kilise'nin onlarca yıldır mağdurları görmezden gelme, utandırma ve damgalama pratiğini sürdürdüğünü vurguluyor. Raporda, mağdurlara psikolojik ve maddi destek sağlanması, özür dilenmesi ve istismar vakalarının yönetiminde reform yapılması gerektiği vurgulandı.
Bir mağdur, CNN International'a verdiği demeçte, piskopos ve kilise liderlerinden "inkâr ve misilleme" ile karşılaştığını belirtti. Raporda, özellikle yerel kiliselerde istismarı önleyici reformlara karşı güçlü direnç olduğu ifade edildi.
İTALYA VE AFRİKA'DA EKSİKLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
CNN International'ın haberine göre, rapor İtalya'daki Katolik Kilisesi'ni de eleştiriyor. Çocuk koruma alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, "istismarı ele almada kültürel direnç devam ediyor" deniliyor. Birçok piskoposluk, komisyona istismar vakalarıyla ilgili bilgi vermemiş.
Afrika'da ise istismarla mücadele protokollerinin ciddi şekilde eksik olduğu belirtiliyor. Ekvator Ginesi'nde şikâyet alma prosedürlerine dair bilgi bulunamadığı, Etiyopya'da ise liderlerin doğrudan sorumluluk almakta direnç gösterdiği ifade edildi. Kenya'daki piskoposlar da "kültürel tabu nedeniyle mağdurların şikâyet etmesinin çok zor" olduğunu açıkladı.
HESAP VEREBİLİRLİK ÇAĞRISI
Rapora göre, komisyon, Vatikan'dan piskoposların istifa veya görevden alınma nedenlerinin şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor. Mevcut uygulamada Vatikan, yalnızca piskoposun istifa ettiğini duyuruyor ve ayrıntı vermiyor.
Fransız Başpiskopos Thibault Verny liderliğinde hazırlanan raporda, istismara göz yuman yetkililerin kendilerini hesap vermeye gerek duymayacak kadar "önemli" gördüğü vurgulanıyor. Komisyon ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde kiliselerin koruma politikalarını güçlendirmesi için daha fazla kaynak tahsis edilmesini öneriyor.
PAPA XIV. LEO: ÖNLEYİCİ KÜLTÜR ACİL
CNN International'ın aktardığına göre, Papa XIV. Leo, seçilmesinin ardından "Kilise genelinde herhangi bir istismara tolerans göstermeyen bir önleyici kültürün acilen yerleştirilmesi" çağrısı yaptı ve istismar skandallarını ortaya çıkaran gazetecileri övdü.
Raporda, Papa Francis'in önceki adımlarına rağmen, istismar krizinin hâlâ derin bir sorun olduğu vurgulanıyor ve yeni önlemler alınmasının hayati önemde olduğu belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İZBAN’a zam geldi: Tam, öğrenci bilet ne kadar oldu? Yeni tarife ne zaman geçerli olacak?
- Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Arif Erkin Güzelbeyoğlu hangi projelerde yer aldı?
- Nar lekesi tarihe karışıyor! Kimyasal yok, iz yok: Tek kaşıkla tertemiz oluyor
- Emlak Konut Yeni Yuvam ödeme planı | 2+1 ve 1+1 dairelerde aylık taksitler kaç TL’den başlıyor?
- Geceleri nasıl uyuduğunuz gündüz kim olduğunuzu belirliyor! Yeni araştırma 5 farklı uyku profilini açıkladı
- Instagram çöktü mü, ne oldu? Son dakika Instagram keşfet akış yenilenmeme sorunu nedir, nasıl düzelir?
- Orkideler neden çiçek açmaz? Uzmanlardan doğru sulama rehberi: %90'nı farkında bile değil…
- 5 dakikada balık ayıklama sırrı: Zahmetsiz ve pratik balık temizleme yöntemleri
- Emekliye zam hesabı ocakta yenileniyor! 10 kalemde artış yolda: Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması...
- Narin Güran davasında gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı davadan çekildi: Bardağı taşıran son damla ses kaydı
- Sigara zammı Ekim 2025: En ucuz sigara ne kadar oldu? Yeni fiyat listesi açıklandı mı?
- Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?