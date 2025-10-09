Efsanevi marşın Filistin versiyonu beğeni topladı: Biz Galip Geleceğiz

10 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 23:38 Güncelleme: 10.10.2025 00:12
Gazze'de işgalci İsrail'in 2 yıldır düzenlediği soykırım tepkilerin odağında yer almaya sürdürürken her kesimden Filistin'e destek mesajları da verilmeye devam ediyor. Yapay zeka kullanılarak hazırlanan "Venceremos" (İspanyolca: "Biz Galip Geleceğiz") adlı marşın yapay zeka ile Filistin versiyonuna dönüştürülmesi ile ortaya çıkarılan görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

"Venceremos" (İspanyolca: "Biz Galip Geleceğiz") 1970 yılında sosyalist lider Salvador Allende'yi Şili Cumhurbaşkanlığı'na taşıyan Halk Birliği (Unidad Popular) hareketinin efsanevi marşı olarak biliniyor.

"FİLİSTİN" KLİBİ BEĞENİ TOPLADI

Yaşanan soykırıma dikkat çekmek için dönüştürülen ve Latin Amerika'daki sosyal adalet ve direniş mücadelelerinin simgesi haline gelen bu şarkı, bugün Gazze için yeniden yankılanıyor.

Dönüştürülen klip sosyal medyada hızlıca yayıldı ve Filistin konusu ile büyük beğeni topladı.

