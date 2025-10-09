Efsanevi marşın Filistin versiyonu beğeni topladı: Biz Galip Geleceğiz

"Venceremos" (İspanyolca: "Biz Galip Geleceğiz") 1970 yılında sosyalist lider Salvador Allende'yi Şili Cumhurbaşkanlığı'na taşıyan Halk Birliği (Unidad Popular) hareketinin efsanevi marşı olarak biliniyor.

Yaşanan soykırıma dikkat çekmek için dönüştürülen ve Latin Amerika'daki sosyal adalet ve direniş mücadelelerinin simgesi haline gelen bu şarkı, bugün Gazze için yeniden yankılanıyor.

Dönüştürülen klip sosyal medyada hızlıca yayıldı ve Filistin konusu ile büyük beğeni topladı.