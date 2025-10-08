Devlet Başkanı'nın aracına taş ve silahlarla saldırı! 5 şüpheli gözaltına alındı
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda Noboa'nın konvoyuna 500 kişilik bir grubun saldırdığı belirtilirken Devlet Başkanı'nın yara almadan kurtulduğu bildirildi. Saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Ekvador Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, Caar eyaletindeki bir su arıtma tesisi açılışına gittiği sırada Noboa'nın konvoyunun 500 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "Başkanın arabasına ateş etmek, taş atmak, devlet malına zarar vermek, bunlar suçtur. Buna izin vermeyeceğiz" dedi. Noboa'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu aktaran Manzano, olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.
Ekvador Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Noboa'yı hedef alan saldırının kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Gözaltına alınanlar cinayete teşebbüs ve terör suçlamasıyla yargılanacak" denildi.
EKVADOR YERLİ MİLLİYETLER KONFEDERASYONU GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SUÇLADI
Hükümetin dizel sübvansiyonlarını kaldırmasını protesto etmek amacıyla 16 gün önce greve başlayan ve protestolar düzenleyen CONAIE'den (Ekvador Yerli Milliyetler Konfederasyonu) yapılan açıklamada ise, olayların Noboa'nın gelişi için alınan güvenlik önlemleri nedeniyle yaşandığı savunuldu. Polis ve askerlerin "vahşice bir operasyon" gerçekleştirdiği iddia edilen açıklamada, "En azından 5 üyemiz keyfi olarak gözaltına alındı" denildi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
