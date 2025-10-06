Azerbaycan’da konuşan Bakan Fidan’dan dış politikada bölgesel istikrar vurgusu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen Bakan Fidan, Gelebe kentinde basın mensuplarıyla buluştu. Burada yaptığı değerlendirmelerde dünyada çok büyük bir değişim yaşandığını belirten Fidan, jeo-stratejik değişimlerin her yeri etkilediği gibi Türk dünyasını da etkilediğini söyledi. Fidan, "Ama Türk dünyası devletler teşkilatı giderek daha da kurumsallaşması, daha koordineli hareket etmesi, bizi krizlere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Bu bizi hep beraber ortaya koyduğumuz kurumsal tavır." değerlendirmesinde bulundu.

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRK DÜNYASI VURGUSU

Fidan, Türk dünyasındaki devletlerin kendi ekonomilerini, altyapılarını, teknolojilerini, savunma kapasitelerini, temel hizmetlerini daha da ilerletmesinin her bir devleti daha da güçlü kıldığını ifade etti.

"Her bir güçlü devlet bir araya geldiği zamanda daha güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, biz şu anda devam ettiğimiz yolda ilerlediğimiz sürece inşallah dünyadaki krizlere daha dayanıklı bir Türk dünyası ile karşı karşıya kalacağız." diyen Fidan, ülke liderlerinin yarın Gebele'de bu konuyu görüşeceğini aktardı.

Fidan, zirve dolayısıyla Gebele'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Sayın (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham) Aliyev'e de buradan saygılarımızı iletmek istiyoruz. Bakü'ye de çok geldik, bütün toplantılar Bakü'de ama Türk dünyasının güzel bir şehrini Türk dünyasının liderlerine tanıtmak, onları burada ağırlamakta fevkalade güzel bir şey." diye konuştu.