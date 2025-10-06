Azerbaycan'da konuşan Bakan Fidan'dan dış politikada bölgesel istikrar vurgusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın Gebele kentinde basın açıklamasında bulundu. Fidan, burada yaptığı açıklamalarda Türk dünyası vurgusu dikkat çekerken, "Biz şu anda devam ettiğimiz yolda ilerlediğimiz sürece inşallah dünyadaki krizlere daha dayanıklı bir Türk dünyası ile karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen Bakan Fidan, Gelebe kentinde basın mensuplarıyla buluştu. Burada yaptığı değerlendirmelerde dünyada çok büyük bir değişim yaşandığını belirten Fidan, jeo-stratejik değişimlerin her yeri etkilediği gibi Türk dünyasını da etkilediğini söyledi. Fidan, "Ama Türk dünyası devletler teşkilatı giderek daha da kurumsallaşması, daha koordineli hareket etmesi, bizi krizlere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Bu bizi hep beraber ortaya koyduğumuz kurumsal tavır." değerlendirmesinde bulundu.
DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRK DÜNYASI VURGUSU
Fidan, Türk dünyasındaki devletlerin kendi ekonomilerini, altyapılarını, teknolojilerini, savunma kapasitelerini, temel hizmetlerini daha da ilerletmesinin her bir devleti daha da güçlü kıldığını ifade etti.
"Her bir güçlü devlet bir araya geldiği zamanda daha güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, biz şu anda devam ettiğimiz yolda ilerlediğimiz sürece inşallah dünyadaki krizlere daha dayanıklı bir Türk dünyası ile karşı karşıya kalacağız." diyen Fidan, ülke liderlerinin yarın Gebele'de bu konuyu görüşeceğini aktardı.
Fidan, zirve dolayısıyla Gebele'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Sayın (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham) Aliyev'e de buradan saygılarımızı iletmek istiyoruz. Bakü'ye de çok geldik, bütün toplantılar Bakü'de ama Türk dünyasının güzel bir şehrini Türk dünyasının liderlerine tanıtmak, onları burada ağırlamakta fevkalade güzel bir şey." diye konuştu.
"DIŞ POLİTİKA DA TEMEL HUSUS BÖLGEDE İSTİKRAR OLUŞTURMAK"
Türkiye'nin dış politikasının temel ayağını oluşturan hususun "bölgede istikrar sağlamak" olduğunu vurgulayan Fidan, bunun gerçekleşebilmesi için birkaç şart bulunduğunu belirtti. Fidan, şunları kaydetti:
"Birincisi savaşlar ve çatışmaları mümkün olduğunca sakinleştirmek veya bitirmek. İkincisi, ekonomik işbirliğini eşit bir şekilde geliştirmek ki, herkes refahtan istifade etsin. Üçüncüsü, ilişkileri ve bölgesel yapıları kurumsallaştırmak, daha devam ettirilebilir bir hale getirmek. Bu perspektifle biz bölgemizde çalışıyoruz. Türk dünyasıyla da olan ilişkilerimizde ve Türk dünyasıyla yaptığımız bölgesel çalışmalarda bunu görüyorsunuz."
Türkiye'nin ortaya koyduğu çabanın hep bu yönde olduğunu belirten Fidan, "Biz Türkiye'nin bölgesel gücünü, itibarını ve liderliğini bölgeye istikrar getirmek için kullanıyoruz. Maalesef, önceki dönemlerde, dünyamızdaki temel ilişki algısı ya rekabet ya hakimiyet ya teslimiyetti. Şimdi biz bundan çıkıp aslında işbirliğini, istikrarı daha insani daha ahlaki ama herkesin faydasına olan dış politikayı kendimize politika edindik. Bununla da yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
