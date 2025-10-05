Çin’de dron kazası korku dolu anlar yaşattı: Patlayan havai fişekler yangına neden oldu

Yerel medyadaki haberlere göre, Liuyang Nehri kenarında "Sky Theatre" adı verilen açık hava seyir alanında düzenlenen gösteride, dron arızası, havai fişeklerin ateşleme tertibatının tutuşmasına ve fişeklerin alev alarak etrafa saçılmasına yol açtı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, insanların panik içinde kaçıştığı, organizasyona ait çadırda ve çevredeki yeşillik alanda küçük çaplı yangınların çıktığı görüldü.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Liuyang şehri, Çin'de havai fişek ve maytap türü eğlence amaçlı patlayıcı malzemelerin üretim merkezi olarak tanınıyor.