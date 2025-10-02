Trump’tan Orta Doğu mesajı: Gazze’den daha fazlasına sahip olacağız

02 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.10.2025 22:05 Güncelleme: 02.10.2025 22:06
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu sorununun iyi bir şekilde çözülebilir göründüğünü belirterek "Gazze'den daha fazlasına sahip olacağız. Gazze'ye ek olarak barışa, tam bir barışa sahip olacağız. Bu muhteşem bir başarı olacak" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu sorunu çok iyi bir şekilde çözülebilir gibi görünüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "Yedi savaşı sona erdirdik, şimdi sekizinci olabilir. Orta Doğu sorunu çok iyi bir şekilde çözülebilir gibi görünüyor. Gazze'den daha fazlasına sahip olacağız. Gazze'ye ek olarak barışa, tam bir barışa sahip olacağız. Bu muhteşem bir başarı olacak" dedi.

