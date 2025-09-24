24 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna lideri Zelenskiy'den BMGK'da flaş açıklamalar: Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor

Ukrayna lideri Zelenskiy'den BMGK'da flaş açıklamalar: Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 16:31 Güncelleme: 24.09.2025 17:11
ABONE OL
Ukrayna lideri Zelenskiy’den BMGK’da flaş açıklamalar: Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, açıklamalarda bulundu. Rusya ile yaptıkları savaş konusunda "Uluslararası hukuk bizi korumuyor" diyen Zelenskiy; "Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, açıklamalarda bulundu. Rusya ile yaptıkları savaş konusunda "Uluslararası hukuk bizi korumuyor" diyen Zelenskiy; "Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'DEN BM KÜRSÜSÜNDE DÜNYAYA TEPKİ

İşte konuşmadan önce çıkanlar
Uluslararası organizasyonlar bizi koruyamıyor. Dostlarımızdan ve silah yardımından başka bir desteğimiz yok, Ukrayna'da vahşeti yaşıyoruz. İşler daha da kötüleşecek. Güvenlik garantilerimiz yok.

Zelenskiy, dünyanın Suriye, Gazze ve Ukrayna'ya yardım etmediğini söyleyerek tepki gösterdi. (Reuters)Zelenskiy, dünyanın Suriye, Gazze ve Ukrayna'ya yardım etmediğini söyleyerek tepki gösterdi. (Reuters)

"İNSANLAR HAYATTA KALMAK İSTİYOR"
Keşke farklı bir önceliğimiz olabilseydi ancak şu anda Ukrayna'da insanlar hayatta kalmak istiyor. Özgür bir şekilde ülkelerinde yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla biz dostlarımızdan, bir sürü ülkeden destek istiyoruz. Yaşanan vahşeti uluslararası bir organizasyon durduramıyor. Şu anda organizasyonlarımız çok zayıflamış durumda.

"GAZZE'DE OLANLAR NELER YAPAMADIĞIMIZI GÖSTERİYOR"
Somali, Filistin ve Ukrayna. Şu an hiçbir savaş Birleşmiş Milletler'in veya küresel sistemlerin kendilerini kurtarmasını bekleyemiyor. Gazze'de olanları görmek bile neler yapamadığımızı gösteriyor.

Ukrayna lideri, Rusya'nın ateşkesi reddettiğini söyledi. (Reuters)Ukrayna lideri, Rusya'nın ateşkesi reddettiğini söyledi. (Reuters)

"MOSKOVA ATEŞKESİ REDDEDİYOR"
Rusya'nın ülkeme açtığı savaş sürerken, insanlar her hafta ölürken şu anda bir ateşkes yok çünkü Moskova bunu reddediyor. Binlerce Ukraynalı çocuğu kaçırdılar. Bazılarını geri getirdi ancak buradan yardım eden herkese teşekkür ediyor olsam bile bizim hedefimiz herkesi geri almak. Evinden uzakta uyuyan çocuklarımızı geri getirmek istiyoruz.

"YILLAR GEÇİYOR AMA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMİYOR"
Yıllardır dünyada hiçbir tehdide cevap verilemedi. Kimyasal silahlar kullanıldı hatta açlık bile silah olarak kullanıldı. Burada bu faciaları nasıl engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Rusya'nın bizi işgal etmesine nasıl karşı koyacağımızı düşünüyoruz. Yıllar geçiyor ancak hiçbir şey değişmiyor. Sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor. Rusya, nükleer tesislere yakın bölgelere bile saldırılarını sürdürüyor.

Zelenskiy, Rusya'nın dronlarını Avrupa üzerinde uçurduğunu ve NATO'yu da ihlal ettiğini belirtti. (Reuters)Zelenskiy, Rusya'nın dronlarını Avrupa üzerinde uçurduğunu ve NATO'yu da ihlal ettiğini belirtti. (Reuters)

"RUSYA İHLALLERİ KASITLI YAPIYOR"
Uluslararası mecralar çok zayıf. Uzun süreli bir ordu iş birliği bile bizim güvenliğimizi sağlayamıyor. 19 basit Rus dron, Polonya hava sahasını ihlal etti ve bunların bir kısmı düşürülebildi ancak bunlar düşürülemeseydi neler olacağını bilemezdik. Dronlar Avrupa üzerinde uçuyor. Rusya tüm bunları kasıtlı yapıyor ve NATO'yu ihlal ediyor.

Zelenskiy, ʺPutin durdurulmazsa savaş büyür.ʺ ifadelerini kullandı. (Reuters)Zelenskiy, ʺPutin durdurulmazsa savaş büyür.ʺ ifadelerini kullandı. (Reuters)

"SİLAHLANMAMIZ GEREKİYOR"
Silahlanmamız gerekiyor çünkü silahlar kimin güçlü olduğunu, kimin haklı olduğunu belirliyor. Her gün haberlere baktığımızda insanların hayatlarını vahşice kaybettiğini görüyoruz ve bunların çoğu silahlarla gerçekleştiriliyor. İnsanların alışagelmiş olduğu silahlarla gerçekleşiyor. Dünyanın en güçlü ülkeleri dron kullanabiliyor çünkü bu çok pahalı. Basit dronlar bile kilometrelerce ilerleyebiliyor. Coğrafya artık söz konusu değil, şu anda coğrafya yeniden şekilleniyor.

"PUTIN DURDURULAMAZSA SAVAŞ BÜYÜR"
Putin durdurulamazsa savaşı büyütmeyi sürdürecek. ABD'nin desteği çok önemli ve barış için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna lideri Zelenskiy’den BMGK’da flaş açıklamalar: Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor Ukrayna lideri Zelenskiy’den BMGK’da flaş açıklamalar: Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor Ukrayna lideri Zelenskiy’den BMGK’da flaş açıklamalar: Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör