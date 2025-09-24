Ukrayna lideri Zelenskiy’den BMGK’da flaş açıklamalar: Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor

Zelenskiy, dünyanın Suriye, Gazze ve Ukrayna'ya yardım etmediğini söyleyerek tepki gösterdi. (Reuters)

"İNSANLAR HAYATTA KALMAK İSTİYOR"

Keşke farklı bir önceliğimiz olabilseydi ancak şu anda Ukrayna'da insanlar hayatta kalmak istiyor. Özgür bir şekilde ülkelerinde yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla biz dostlarımızdan, bir sürü ülkeden destek istiyoruz. Yaşanan vahşeti uluslararası bir organizasyon durduramıyor. Şu anda organizasyonlarımız çok zayıflamış durumda.

"GAZZE'DE OLANLAR NELER YAPAMADIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Somali, Filistin ve Ukrayna. Şu an hiçbir savaş Birleşmiş Milletler'in veya küresel sistemlerin kendilerini kurtarmasını bekleyemiyor. Gazze'de olanları görmek bile neler yapamadığımızı gösteriyor.