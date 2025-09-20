ABD'de askeri helikopter faciası! Yere çakıldı: 4 ölü
ABD'de helikopter faciasına bir yenisi daha eklendi. Washington eyaletinde orduya ait helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ABD Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığından yapılan açıklamada, orduya ait "MH-60 Black Hawk" helikopterinin Washington eyaletindeki Lewis-McChord Üssü'nün batısında çarşamba günü yerel saatle 21.00 sıralarında rutin eğitim görevi sırasında düştüğü ifade edildi.
Kazada 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.