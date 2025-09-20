20 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de askeri helikopter faciası! Yere çakıldı: 4 ölü

ABD'de askeri helikopter faciası! Yere çakıldı: 4 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 15:49 Güncelleme: 20.09.2025 15:50
ABONE OL
ABD’de askeri helikopter faciası! Yere çakıldı: 4 ölü

ABD'de helikopter faciasına bir yenisi daha eklendi. Washington eyaletinde orduya ait helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığından yapılan açıklamada, orduya ait "MH-60 Black Hawk" helikopterinin Washington eyaletindeki Lewis-McChord Üssü'nün batısında çarşamba günü yerel saatle 21.00 sıralarında rutin eğitim görevi sırasında düştüğü ifade edildi.

Kazada 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de askeri helikopter faciası! Yere çakıldı: 4 ölü ABD’de askeri helikopter faciası! Yere çakıldı: 4 ölü ABD’de askeri helikopter faciası! Yere çakıldı: 4 ölü

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör