Çin’in uzay hamlesi: Uydu interneti deney uydusu yörüngede

Xinhua'nın haberine göre, "Uydu İnterneti Teknoloji Deney Uydusu", Yüencıng-2 başlığını taşıyan Long March-2C taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.



Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 595'inci taşıma görevi oldu.



Çinli ticari uydu şirketi Galaxy Space tarafından geliştirilen uydu, yeni uydu interneti teknolojilerini test etmek için kullanılacak.



Daha önce Alçak Yer Yörüngesi'ne 35 geniş bant iletişim uydusundan oluşan bir takımuydu ağı kuran şirket, mobil cihazların uydularla direkt bağlantı kurmasına olanak sağlayacak teknolojiler üzerine çalışıyor.

